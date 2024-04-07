Новак Джокович: «У меня нет больших ожиданий перед «Мастерсом» в Монте-Карло. Главное – наладить игру на грунте и снова выйти на пик формы»

Новак Джокович поделился настроем на «Мастерс» в Монте-Карло.

«У меня нет больших ожиданий, поскольку я учитываю свои выступления в этом сезоне, плюс в последние годы я показывал в Монако не очень хорошие результаты. Для меня главное – наладить игру на грунте и постараться снова выйти на пик формы.

Таким игрокам, как я, требуется чуть больше времени, чтобы выйти на максимальный уровень. В начале карьеры я лучше выступал в Монте-Карло. Я выиграл титулы в 2013-м и 2015-м, то есть довольно давно. Последние пять-шесть турниров сложились не слишком успешно, и я всегда надеюсь, что ситуация изменится.

Я начинаю турнир с энтузиазмом и позитивными эмоциями от того, что я здесь. Я не играл в Майами, поэтому у меня было больше времени, чтобы потренироваться на грунте и адаптироваться к покрытию. Посмотрим, что получится.

Мне всегда нравится играть в Монте-Карло. Я живу здесь много лет. Оба моих ребенка родились в Монте-Карло. Я считаю это место своим домом и провожу в этом клубе бесчисленные часы тренировок.

Я знаю людей, которые работают на кортах, и мне здесь комфортно. Но, когда хочешь показать максимум в домашних условиях, возникает дополнительное давление. Кроме того, из всех покрытий грунт больше всего требует хорошей физической формы».