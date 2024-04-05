Медведев о теракте в «Крокусе»: «Переживал трагедию, выходя на корт и в кругу семьи. Соцсети не есть жизнь»

Даниил Медведев высказался о теракте в «Крокус Сити Холле».

22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Московской области произошел теракт. Вооруженные мужчины открыли стрельбу перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар. По последним данным СК, погибли 144 человека.

– Во время «Мастерса» в Майами произошла большая трагедия в Москве, в «Крокус Сити Холле». Не выбило ли из душевного равновесия чтение новостей о случившемся?

– Это были ужасные новости. Соболезную всем семьям пострадавших и погибших. Переживал трагедию в «Крокусе», выходя на корт и в кругу семьи. Но турнир пришлось продолжать, хотя было тяжело. Некоторые люди заметили, что я ничего не выставил в социальных сетях, и кто-то меня за это осудил. Но я просто живу по принципу, что соцсети не есть жизнь. Стараюсь этому следовать и хочу потом прививать это своим детям. Поэтому то, что я не написал слов скорби в социальных сетях, не значит, что меня это не волнует. Переживал и продолжаю переживать случившееся. Надеюсь, что все люди смогут через это пройти и жить дальше

– Болельщики заметили, что в Майами вы играли в черном напульснике – хотя раньше этот атрибут не использовали.

– В Майами просто было очень влажно, а в этом случае я надеваю напульсник – хотя мне в нем не очень нравится играть. Напульсник не черный, а синий, если честно, – сказал Медведев в интервью «Спорт-Экспрессу».

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