Янник Синнер: «Нужно воспринимать соревновательное давление позитивно. Относиться к нему по-доброму, подружиться»

Янник Синнер объяснил, почему подростком сменил горные лыжи на теннис.

«В детстве я много выигрывал в горных лыжах, а в теннисе – никогда. А потом я постепенно начал проигрывать в лыжах, потому что физически не был готов к соревнованиям. Я всегда был довольно худым и все такое.

Теннис я выбрал потому, что в нем можно ошибаться. Можно проиграть очки, но все равно выиграть матч. В горных лыжах, допустив одну ошибку, одну большую ошибку, ты уже не сможешь выиграть».

Итальянец вспомнил, как на него повлияло поражение от Александра Зверева в четвертьфинале US Open-2023.

«Психологически тяжелый для меня момент, потому что я чувствовал, что приближаюсь к цели. С того момента я начал по-настоящему работать над собой. Легко сказать: «Он психологически устойчив». Но я думал: «Я психологически устойчив, но мне нужно прибавлять». И я начал принимать свои ошибки. И старался работать над мелочами, которые в какой-то момент могут сыграть решающую роль».

Синнер считает, что нужно проще относиться к соревновательному давлению.

«Нужно воспринимать давление позитивно. Относиться к нему по-доброму, подружиться. Если ты ненавидишь это давление, наверное, ты не своем месте.

Здорово, что теннис динамичен. Динамика может быть позитивной, веселой. А может быть негативной, когда ты проигрываешь. Но ты живешь в динамике. У меня в голове все происходит довольно быстро».

Синнер доминирует: взял 3 из 4 турниров в сезоне и стал новым №2 в мире