Евгений Кафельников: «Согласен с Рублевым, что грунт вообще – самое справедливое покрытие. На нем проявляются все твои качества»

Теги ATP Евгений Кафельников Rolex Monte-Carlo Masters Теннис

Евгений Кафельников рассказал, почему считает грунт самым справедливым покрытием.

«Качество кортов тоже играло роль. Мне нравилось в Монте-Карло, хотя я ни разу там успешно не сыграл – только был один полуфинал в 1994 году. В остальном – первый-второй-третий круг.

Но больше всего я кайфовал от игры на французском грунте. Потому что он был справедливым. Можно было играть агрессивно, а можно было – разыгрывать на задней линии. На этом покрытии могли уживаться разные стили. Поэтому я считаю его очень справедливым.

И я согласен с Андреем Рублевым, что грунт вообще – самое справедливое покрытие. На нем проявляются все твои качества: нутро, класс, выносливость, физическое состояние. На харде это, конечно, не так. Хард – это искусственное покрытие, которое потом адаптировали под сложившийся календарь. А грунт – это самое справедливое и честное покрытие.

Я бы назвал грунт любимым покрытием для тех случаев, когда я был в очень хорошей физической форме. Я очень любил грунт, когда был на пике кондиций. Хотя, конечно, бывали моменты, когда из меня отбивную делали те же самые испанцы, когда я был не подготовлен. И тогда я его ненавидел», – рассказал Кафельников в блоге на Sports.ru.

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7 комментариев
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да, самое игровое покрытие.
нивелирующее преимущества однобоко развитых подаванов и превращающее теннис наконец-то в сложнокомбинационную игру (именно поэтому жду успешного - даже сенсационно-триумфального - сезона от Медведева)

и самое эстетичное покрытие (для зрителя):

до сих пор помню фантастически красивые фотографии Маши Шараповой на грунтовых кортах
+2
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+2
Ответ Ничего Смешного
Роджер не согласился бы. Прекрасно и красиво играл везде, кроме грунта
На грунте он выиграл рг и шесть раз там уступил там Рафе, четырех из которых в финале, так что нибудь Рафы несколько рг у него точно бы было
+2
0
+2
Ну согласен с Женей и получается Рафа Надаль как игрок лучший, его игра на грунте, это лучшее что есть в теннисе
+3
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0
В поздние годы он забил на грунт, это не мешало ему брать другие шлемы. Ошибки на грунте были не свойственны Роджеру, то что его выбивал Рафа - были и слёзы и все остальное, но Рафа и в лучшие годы выигрывал и на траве у Роджера.
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В теории может грунт и самый справедливый. На на практике чаще всего вместо разнообразия стилей превращается в тягамотину унылых пахарей - кто кого перетерпит на сверхвыносливости
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Ответ Ничего Смешного
В поздние годы он забил на грунт, это не мешало ему брать другие шлемы. Ошибки на грунте были не свойственны Роджеру, то что его выбивал Рафа - были и слёзы и все остальное, но Рафа и в лучшие годы выигрывал и на траве у Роджера.
1 раз он выиграл у Роджера, вообще не показатель
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