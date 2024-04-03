Евгений Кафельников: «Согласен с Рублевым, что грунт вообще – самое справедливое покрытие. На нем проявляются все твои качества»

Евгений Кафельников рассказал, почему считает грунт самым справедливым покрытием.

«Качество кортов тоже играло роль. Мне нравилось в Монте-Карло, хотя я ни разу там успешно не сыграл – только был один полуфинал в 1994 году. В остальном – первый-второй-третий круг.

Но больше всего я кайфовал от игры на французском грунте. Потому что он был справедливым. Можно было играть агрессивно, а можно было – разыгрывать на задней линии. На этом покрытии могли уживаться разные стили. Поэтому я считаю его очень справедливым.

И я согласен с Андреем Рублевым, что грунт вообще – самое справедливое покрытие. На нем проявляются все твои качества: нутро, класс, выносливость, физическое состояние. На харде это, конечно, не так. Хард – это искусственное покрытие, которое потом адаптировали под сложившийся календарь. А грунт – это самое справедливое и честное покрытие.

Я бы назвал грунт любимым покрытием для тех случаев, когда я был в очень хорошей физической форме. Я очень любил грунт, когда был на пике кондиций. Хотя, конечно, бывали моменты, когда из меня отбивную делали те же самые испанцы, когда я был не подготовлен. И тогда я его ненавидел», – рассказал Кафельников в блоге на Sports.ru.

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