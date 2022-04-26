Андрей Рублев: «Считаю теннис на грунте настоящим теннисом. Результаты на грунте мне кажутся наиболее справедливыми»

Теги ATP Андрей Рублев Теннис

Восьмая ракетка мира Андрей Рублев рассказал, на каком покрытии играет лучше всего.

«Не уверен, потому что у меня были отличные результаты на грунте и харде, я даже играл в финале на траве в прошлом году. Крытые корты мне тоже нравятся. Хорошо, что у меня получается на всех покрытиях.

Но я считаю теннис на грунте настоящим теннисом, потому что для него требуется выносливость и физподготовка, тактическое мышление. Если на грунте, ты все делаешь правильно, то обычно выигрываешь.

На траве можно играть правильно и все равно проиграть, потому что соперник невероятно подает и в паре ключевых моментов у него проходят безумные приемы. На грунте так тоже иногда бывает, но вообще результаты на грунте мне кажутся наиболее справедливыми».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные