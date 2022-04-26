Андрей Рублев: «Считаю теннис на грунте настоящим теннисом. Результаты на грунте мне кажутся наиболее справедливыми»

Восьмая ракетка мира рассказал, на каком покрытии играет лучше всего.

«Не уверен, потому что у меня были отличные результаты на грунте и харде, я даже играл в финале на траве в прошлом году. Крытые корты мне тоже нравятся. Хорошо, что у меня получается на всех покрытиях.

Но я считаю теннис на грунте настоящим теннисом, потому что для него требуется выносливость и физподготовка, тактическое мышление. Если на грунте, ты все делаешь правильно, то обычно выигрываешь.

На траве можно играть правильно и все равно проиграть, потому что соперник невероятно подает и в паре ключевых моментов у него проходят безумные приемы. На грунте так тоже иногда бывает, но вообще результаты на грунте мне кажутся наиболее справедливыми».

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