Евгений Кафельников: «Грунт – везде разный. Французский нельзя сравнивать с грунтом в Германии или Чехии»

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Евгений Кафельников рассказал, почему в разных странах разные грунтовые корты.

«Грунт – везде разный. Французский нельзя сравнивать с грунтом в Германии или Чехии.

Разница зависела от людей, которые готовили корты. Во Франции грунт сам по себе был очень хорошего качества, и его смешивали с известкой – поэтому не было рыхлости. А на немецких кортах сыпали слишком много песка, поэтому они получались очень медленными. Один турнир в Гамбурге, в Штутгарте чего стоил.

В России тоже был своеобразный грунт, но мы играли на том, что у нас было. Условия вынуждали нас иметь такие корты – в том числе климатические. В Москве по определению не может быть таких кортов, как на «Ролан Гаррос». Зима бывает очень суровая – и грунт просто может не выдерживать.

Мне трудно сказать, где был мой любимый грунт. Наверное, во Франции – где я больше всего выигрывал. И сейчас покрытие на «Ролан Гаррос» никак не изменилось. Вся разница – в мячах. С ними можно сделать что угодно – любое давление, любой ворс. Все зависит от производителя.

Кто-то говорил, что в 90-е даже размер мячика был меньше, чем сейчас. Я в это не верю, мне это кажется абсурдом – стандартные размеры мяча везде одинаковые. Но такие мнения тоже есть.

А игра на грунте по большому счету тоже не изменилась. Основные приоритеты остались прежними», – рассказал Кафельников в блоге на Sports.ru.

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