Евгений Кафельников: «Скольжение на грунте рано или поздно точно приведет к травме голеностопа. Мы же помним ситуацию со Зверевым на «Ролан Гаррос»

Чемпион «Ролан Гаррос»-1996 Евгений Кафельников рассказал, что нужно для хорошей игры на грунте.

«На грунте в первую очередь нужны очень хорошая физическая кондиция и выносливость – чтобы ты мог выдерживать розыгрыши по 10-12 ударов. Без этого претендовать на успех практически невозможно.

У движения есть своя специфика. Все в любом случае зависит от работы ног. Тяжело объяснить тонкие нюансы разницы работы ног на быстром покрытии и на грунте. Но самое важное – четко подходить ногами и не стараться каждый розыгрыш проводить в растяжке, в скольжении. Это рано или поздно точно приведет к травме голеностопа.

Выделить какой-то один специфический момент тяжело – это все звенья одной цепи. Имеет значение, как ты подходишь к мячу, как ставишь опорную ногу. Поэтому приоритет в игре на грунте – работе ног и физическому состоянию.

По скольжению все зависит от привычки, от ситуации в розыгрыше. Где-то действительно можно сыграть в растяжке, чуть-чуть проскользить. Но это может реально повредить голеностоп – мы же помним ситуацию со Зверевым на «Ролан Гаррос» буквально два года назад, когда он выбыл почти на год.

Я не приверженец таких скольжений. Ни на грунте, ни на харде», – рассказал Кафельников в блоге на Sports.ru.

«Под грунт я специально менял струны». Секреты побед на глине от Евгения Кафельникова

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе