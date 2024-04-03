Дарья Касаткина: «Топ-игроки превосходят меня по физике, но я очень много работаю. Делаю что могу»

Теги Шамиль Тарпищев WTA Дарья Касаткина Теннис

Дарья Касаткина ответила на обвинения в недостаточной физической подготовке.

– После поражения от Рыбакиной в финале Абу-Даби Шамиль Тарпищев высоко отозвался о вашем теннисном интеллекте, но заметил, что у вас есть проблемы с «физикой», которые и мешают побеждать рослых и мощных соперниц. Ведется ли над этим работа?

– Если брать конкретно матч с Леной Рыбакиной, то, извините, она была третьей ракеткой мира. И когда Лена в хорошей форме, то мало у кого есть какие-то шансы – по крайней мере, они значительно уменьшаются. При всем при этом у нас с ней нет огромного отрыва в очных матчах. То есть я обыгрывала и ее, и Арину Соболенко, тоже очень мощного игрока.

Конечно, физически они меня превосходят, это нужно признать. Но я очень много работаю. Поверьте, делаю все что могу, – потому что конкретно мне, чтобы быть конкурентоспособной, нужно физически всегда быть готовой на 100%. А это сложно – и психологически, и физически. Но стараюсь выполнять все, что для этого требуется.

На данный момент считаю, что у меня неплохой рейтинг, а значит, что-то я все-таки да умею. Конечно, всегда хочется большего, и я сама всегда требую от себя лучших результатов, лучшей игры. Но это теннис, и в нем не все зависит только от тебя. Когда ты проигрываешь таким игрокам, как Лена, Арина, Ига Швентек, надо понимать, что это – топовые игроки. Чтобы их обыграть, нужно показать очень хороший теннис, и были моменты, когда я его показывала. А были – когда эти девочки были на корте сильнее меня. Это нормально. Мы играем в теннис не в одиночку, а один против другого. И если кто-то один побеждает постоянно, значит, происходит что-то не то, – сказала Касаткина в интервью «Спорт-Экспрессу».

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6 комментариев
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не переживай Дашуня, зато у тебя самый мощный язык в туре)
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С теннисным интеллектом Анвярыч что-то польстил. Более прямолинейного игрока и не вспомнишь сходу.
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