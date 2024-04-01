Тим выиграл первый матч в году на уровне ATP

Доминик Тим на турнире ATP 250 в Эшториле победил Максимилиана Мартерера – 6:1, 6:7(3), 6:4.

– Я приехал сюда достаточно рано, чтобы подготовиться к турниру, и это того стоило.

Матч был отличным, хороший первый сет, во втором Макс стал играть намного лучше. Очень рад, что в итоге все сложилось хорошо.

– Пару недель назад вы говорили, что снизили интенсивность подготовки из-за запястья.

– Да, я немного послушал организм, позаботится о нем. Но в моей жизни было так много тренировок, что ничего не случится, если я немного их сокращу.

Во втором круге чемпион US Open-2020 сыграет с Ришаром Гаске, для которого это будет первая встреча – француз попал в основную сетку как лаки-лузер вместо четвертого сеяного Алехандро Давидовича-Фокина.