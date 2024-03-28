Кириос – Тиму, которого снова беспокоит травма запястья: «Если ты вернешься, это уже подарок для всех нас»

Ник Кириос поддержал Доминика Тима.

Вчера австриец рассказал, что его снова беспокоит травма запястья. На следующей неделе он сыграет в Эшториле, чтобы понять, сможет ли выступать по ходу грунтового сезона.

«Не спеши, Доминик 🙏🏽. Травмы запястья невероятно сложные. За карьеру ты добился потрясающих результатов и должен этим гордиться! Если ты вернешься, это уже подарок для всех нас ❤️», – написал Кириос.