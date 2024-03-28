Кириос – Тиму, которого снова беспокоит травма запястья: «Если ты вернешься, это уже подарок для всех нас»

Теги ATP Доминик Тим Ник Кириос Теннис

Ник Кириос поддержал Доминика Тима.

Вчера австриец рассказал, что его снова беспокоит травма запястья. На следующей неделе он сыграет в Эшториле, чтобы понять, сможет ли выступать по ходу грунтового сезона.

«Не спеши, Доминик 🙏🏽. Травмы запястья невероятно сложные. За карьеру ты добился потрясающих результатов и должен этим гордиться! Если ты вернешься, это уже подарок для всех нас ❤️», – написал Кириос.

5 комментариев
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Тим уже челленджист, не стоит себя мучить, все же победитель тбш.
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Что это вдруг Ник проникся нежностью к Доминику🤷‍♀️
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"Я люблю веселье, люблю командные турниры. Люблю тусоваться с парнями. Австралийцы и англичане в этом похожи . Думаешь, мы с Домиником Тимом на одной волне? Нет. Мне интересны хорошие коктейли. Но мой кореш ДТ был бы такой: «Хочу посмотреть, как краска сохнет». Совсем другая волна".

Вспомнилось)))
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