Димитров о матчах против Федерера: «Помню, даже на «Уимблдоне» было несколько случаев, когда мне просто хотелось вырыть яму и исчезнуть»
Григор Димитров рассказал, кто для него был самым сложным соперником.
– Вы играли с одними из лучших игроков в период их расцвета. Чем это похоже на игру с Янником?
– Это хороший опыт (улыбается).
– Спасибо (смеется).
– Очень хороший опыт.
Я собирался сказать, что самым тяжелым соперником во время его расцвета был Роджер [Федерер]. На самом деле, это очень смешно. Помню, даже на «Уимблдоне» было несколько случаев, когда мне просто хотелось вырыть яму и исчезнуть (улыбается).
У меня больше никогда не было того чувства, так что на этом и остановимся. Да, наверное, [Федерер] – тот игрок, против которого было тяжелее всего играть.
вообще хотел сказать, что было бы интересно посмотреть игру Федерера с Синнером - мне кажется Роджеру было бы непросто, но он бы справился )