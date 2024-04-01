Димитров о матчах против Федерера: «Помню, даже на «Уимблдоне» было несколько случаев, когда мне просто хотелось вырыть яму и исчезнуть»

Григор Димитров рассказал, кто для него был самым сложным соперником.

– Вы играли с одними из лучших игроков в период их расцвета. Чем это похоже на игру с Янником?

– Это хороший опыт (улыбается).

– Спасибо (смеется).

– Очень хороший опыт.

Я собирался сказать, что самым тяжелым соперником во время его расцвета был Роджер [Федерер]. На самом деле, это очень смешно. Помню, даже на «Уимблдоне» было несколько случаев, когда мне просто хотелось вырыть яму и исчезнуть (улыбается).

У меня больше никогда не было того чувства, так что на этом и остановимся. Да, наверное, [Федерер] – тот игрок, против которого было тяжелее всего играть.