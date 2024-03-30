Димитров о Большой четверке: «У каждого из них можно многому научиться, они очень разные. Они стали первопроходцами современного тенниса»

Теги Роджер Федерер Рафаэль Надаль Новак Джокович Энди Маррей ATP Григор Димитров Теннис

Григор Димитров рад. что играл в эпоху Большой четверки тенниса.

– Вы из поколения, которому приходилось постоянно соревноваться с лучшими, с Большой четверкой: Роджером, Рафой, Джоковичем, Марреем. Вы когда-нибудь думали, что вам не повезло из-за того, что вам пришлось играть в эту эпоху?

– Совсем наоборот. Очень повезло.

Вы часто говорите, что я играл в эпоху лучших и побеждал их всех. Это здорово. Жаль, конечно, но я могу с этим жить. Титулы и все такое – это здорово. Но сам путь... Лично мне немного грустно без этих парней.

Я не хочу с ними играть, не поймите меня неправильно (улыбается), но мне грустно. Мне нравится смотреть, как они играют. Мне нравится с ними соперничать, и всегда можно чему-то научиться.

За эти годы мне столько раз приходилось играть против них в четвертьфинале, третьем, четвертом круге. Но, возможно, благодаря тому этапу карьеры я стал психологически стойким и научился делать кое-что иначе.

У каждого из них можно многому научиться, они очень разные. У каждого из них был свой подход, но все обладали потрясающими качествами.

В каком-то смысле они стали для нас первопроходцами современного тенниса. Не знаю. Новак еще играет, и Энди тоже, но мне кажется, что в будущем гораздо реже будут встречаться теннисисты с такой разнообразной игрой, как у них.

16 комментариев
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Не совсем понимаю, как можно Маррея ставить в один ряд с этим трио))
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Наверно даж самому Энди неловко, когда говорят про Большую четверку) Ну есть конечно еще фантастическая четверка, но она никакого отношения к теннису не имеет вроде.
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Как задолбали британские медиа делать из большой тройки четверку
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Ответ Yury Fedoseev
Тогда и Вавринку нужно пятым ставить. Плюс - минус с Марреем на одном уровне были , можно было бы и Дель Потро , если бы не его травмы
Вавринка уступает Маррею абсолютно по всем показателям, кроме одного: у них равное количество шлемов. Энди ведёт в личке против Вавринки, у него больше финалов ТБШ, он разгромно ведёт против Стэна по количеству мастерсов (14-1), я уже не говорю о турнирах поменьше калибром и двух личных олимпийских золотых медалях.
Отрыв Вавринки от Маррея примерно такой же, какой у самого Маррея - от большой тройки.
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+4
Ответ Yury Fedoseev
Я ж написал пятым ставить Вавринку, а не четвёртым. Вот вы и ответили сами , что Маррей уступает тройке настолько же , как Вавринка уступает Маррею , хотя шлемов у них одинаково, и взяли они их в соперничестве с пиковыми топ-3, хотя британца причисляют в топ-4 , тогда было бы справедливо и Станисласа причислить к топам под пятым номером.
Стен был на таком уровне короткими отрезками, Маррей годами держал уровень. Поэтому он в четвёрке, а Вавринка забегал шороху навести.
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То, как люди каждый раз триггерятся от термина Биг4 и устраивают один и тот же спор в 25 раз - это очень смешно)
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Ответ Андрей Собченко
Не совсем понимаю, как можно Маррея ставить в один ряд с этим трио))
А вот Димитров, который почти всю карьеру играл против всех четверых, понимает... Вас это не на какие мысли не наводит?

Уже тысячу раз перетёрли этот вопрос во всех его гранях, нет, снова находятся вот такие "непонятливые", которые не смотрели теннис в конце 00-х и в 10-х, но имеют компетентное мнение.
+3
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+2
Ответ Андрей Собченко
Не совсем понимаю, как можно Маррея ставить в один ряд с этим трио))
Тогда и Вавринку нужно пятым ставить. Плюс - минус с Марреем на одном уровне были , можно было бы и Дель Потро , если бы не его травмы
+3
-1
+2
Ответ Хозяин патриотов
Наверно даж самому Энди неловко, когда говорят про Большую четверку) Ну есть конечно еще фантастическая четверка, но она никакого отношения к теннису не имеет вроде.
Тонко ) на толстые обстоятельства
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+2
Димитров не на словах, а на деле)) научился у Федерера почти всему😆
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Классно говорит на и-вью. Сейчас без Новака и Рафы и послушать некого.(Даня - вне конкуренции - понятно!)
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Ответ Ludmila
Вавринка уступает Маррею абсолютно по всем показателям, кроме одного: у них равное количество шлемов. Энди ведёт в личке против Вавринки, у него больше финалов ТБШ, он разгромно ведёт против Стэна по количеству мастерсов (14-1), я уже не говорю о турнирах поменьше калибром и двух личных олимпийских золотых медалях. Отрыв Вавринки от Маррея примерно такой же, какой у самого Маррея - от большой тройки.
Вы же сами пишете, что нужно было смотреть теннис в нулевые и десятые.
Если строить аргументацию по статистике выступлений, да, Энди был очень стабилен. При этом лучше всего раскрылся на спаде большой тройки.
В очных встречах со Стэном на шлемах у них вроде паритет.
Если смотреть по игре, то Стэн Вавринка, когда сходились все звезды, был эталоном острого, скоростного, атакующего тенниса. И это при использовании одноручного бекхенда. В свои походы за шлемами мог снести любого ураганом, спросите у Новака.
Оба были неудобны для Новака, оба выигрывали финалы у него.
Но если вы смотрели игру Вавринки в моменты проблеска, то просто не имеете права спорить с комментом выше.
Карьеру Дельпо сгубили травмы, но его тоже вполне уместно вспомнили!
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+1
Ответ Ludmila
Вавринка уступает Маррею абсолютно по всем показателям, кроме одного: у них равное количество шлемов. Энди ведёт в личке против Вавринки, у него больше финалов ТБШ, он разгромно ведёт против Стэна по количеству мастерсов (14-1), я уже не говорю о турнирах поменьше калибром и двух личных олимпийских золотых медалях. Отрыв Вавринки от Маррея примерно такой же, какой у самого Маррея - от большой тройки.
Я ж написал пятым ставить Вавринку, а не четвёртым. Вот вы и ответили сами , что Маррей уступает тройке настолько же , как Вавринка уступает Маррею , хотя шлемов у них одинаково, и взяли они их в соперничестве с пиковыми топ-3, хотя британца причисляют в топ-4 , тогда было бы справедливо и Станисласа причислить к топам под пятым номером.
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Ответ Arthur Tabiev
Вы же сами пишете, что нужно было смотреть теннис в нулевые и десятые. Если строить аргументацию по статистике выступлений, да, Энди был очень стабилен. При этом лучше всего раскрылся на спаде большой тройки. В очных встречах со Стэном на шлемах у них вроде паритет. Если смотреть по игре, то Стэн Вавринка, когда сходились все звезды, был эталоном острого, скоростного, атакующего тенниса. И это при использовании одноручного бекхенда. В свои походы за шлемами мог снести любого ураганом, спросите у Новака. Оба были неудобны для Новака, оба выигрывали финалы у него. Но если вы смотрели игру Вавринки в моменты проблеска, то просто не имеете права спорить с комментом выше. Карьеру Дельпо сгубили травмы, но его тоже вполне уместно вспомнили!
Да, я как раз активно смотрела теннис в 00-е и 10-е, поэтому думаю, что Вам просто нравится атакующий стиль Вавринки в моментах его прайма, поэтому вы натягиваете субъективную сову на глобус.

Ещё раз повторю: вся статистика на длинной карьерной дистанции говорит о том, что Вавринка - не ровня Маррею. Мало того, что он сам это признавал, так ещё медицинский факт заключается в том, что он хуже в личке, он играл в меньшем количестве финалов и полуфиналов шлемов (а это показатель высочайшей игровой стабильности, которой никогда не было у Вавра, и которая была у Энди). Он никогда не был номером 1 и не выигрывал Итоговый (в отличие от Маррея). У Вавринки втрое (!) меньше титулов, чем у Маррея, в конце концов.
Если многие тут не понимают, как можно ставить Энди на одну доску с Big3 (апеллируя к количеству титулов), то я искренне не понимаю, как эти же люди забывают о собственных критериях и ставят на одну доску Маррея и Вавринку.
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Ответ aquila
Как задолбали британские медиа делать из большой тройки четверку
Прессуха проходила в Майами, но, конечно, _британские_ медиа во всём виноваты.
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