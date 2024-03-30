Димитров о Большой четверке: «У каждого из них можно многому научиться, они очень разные. Они стали первопроходцами современного тенниса»

Григор Димитров рад. что играл в эпоху Большой четверки тенниса.

– Вы из поколения, которому приходилось постоянно соревноваться с лучшими, с Большой четверкой: Роджером, Рафой, Джоковичем, Марреем. Вы когда-нибудь думали, что вам не повезло из-за того, что вам пришлось играть в эту эпоху?

– Совсем наоборот. Очень повезло.

Вы часто говорите, что я играл в эпоху лучших и побеждал их всех. Это здорово. Жаль, конечно, но я могу с этим жить. Титулы и все такое – это здорово. Но сам путь... Лично мне немного грустно без этих парней.

Я не хочу с ними играть, не поймите меня неправильно (улыбается), но мне грустно. Мне нравится смотреть, как они играют. Мне нравится с ними соперничать, и всегда можно чему-то научиться.

За эти годы мне столько раз приходилось играть против них в четвертьфинале, третьем, четвертом круге. Но, возможно, благодаря тому этапу карьеры я стал психологически стойким и научился делать кое-что иначе.

У каждого из них можно многому научиться, они очень разные. У каждого из них был свой подход, но все обладали потрясающими качествами.

В каком-то смысле они стали для нас первопроходцами современного тенниса. Не знаю. Новак еще играет, и Энди тоже, но мне кажется, что в будущем гораздо реже будут встречаться теннисисты с такой разнообразной игрой, как у них.