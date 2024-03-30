Димитров о Большой четверке: «У каждого из них можно многому научиться, они очень разные. Они стали первопроходцами современного тенниса»
Григор Димитров рад. что играл в эпоху Большой четверки тенниса.
– Вы из поколения, которому приходилось постоянно соревноваться с лучшими, с Большой четверкой: Роджером, Рафой, Джоковичем, Марреем. Вы когда-нибудь думали, что вам не повезло из-за того, что вам пришлось играть в эту эпоху?
– Совсем наоборот. Очень повезло.
Вы часто говорите, что я играл в эпоху лучших и побеждал их всех. Это здорово. Жаль, конечно, но я могу с этим жить. Титулы и все такое – это здорово. Но сам путь... Лично мне немного грустно без этих парней.
Я не хочу с ними играть, не поймите меня неправильно (улыбается), но мне грустно. Мне нравится смотреть, как они играют. Мне нравится с ними соперничать, и всегда можно чему-то научиться.
За эти годы мне столько раз приходилось играть против них в четвертьфинале, третьем, четвертом круге. Но, возможно, благодаря тому этапу карьеры я стал психологически стойким и научился делать кое-что иначе.
У каждого из них можно многому научиться, они очень разные. У каждого из них был свой подход, но все обладали потрясающими качествами.
В каком-то смысле они стали для нас первопроходцами современного тенниса. Не знаю. Новак еще играет, и Энди тоже, но мне кажется, что в будущем гораздо реже будут встречаться теннисисты с такой разнообразной игрой, как у них.
Отрыв Вавринки от Маррея примерно такой же, какой у самого Маррея - от большой тройки.
Уже тысячу раз перетёрли этот вопрос во всех его гранях, нет, снова находятся вот такие "непонятливые", которые не смотрели теннис в конце 00-х и в 10-х, но имеют компетентное мнение.
Если строить аргументацию по статистике выступлений, да, Энди был очень стабилен. При этом лучше всего раскрылся на спаде большой тройки.
В очных встречах со Стэном на шлемах у них вроде паритет.
Если смотреть по игре, то Стэн Вавринка, когда сходились все звезды, был эталоном острого, скоростного, атакующего тенниса. И это при использовании одноручного бекхенда. В свои походы за шлемами мог снести любого ураганом, спросите у Новака.
Оба были неудобны для Новака, оба выигрывали финалы у него.
Но если вы смотрели игру Вавринки в моменты проблеска, то просто не имеете права спорить с комментом выше.
Карьеру Дельпо сгубили травмы, но его тоже вполне уместно вспомнили!
Ещё раз повторю: вся статистика на длинной карьерной дистанции говорит о том, что Вавринка - не ровня Маррею. Мало того, что он сам это признавал, так ещё медицинский факт заключается в том, что он хуже в личке, он играл в меньшем количестве финалов и полуфиналов шлемов (а это показатель высочайшей игровой стабильности, которой никогда не было у Вавра, и которая была у Энди). Он никогда не был номером 1 и не выигрывал Итоговый (в отличие от Маррея). У Вавринки втрое (!) меньше титулов, чем у Маррея, в конце концов.
Если многие тут не понимают, как можно ставить Энди на одну доску с Big3 (апеллируя к количеству титулов), то я искренне не понимаю, как эти же люди забывают о собственных критериях и ставят на одну доску Маррея и Вавринку.