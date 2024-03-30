Димитров впервые с 2014-го обыграл Зверева и вернется в топ-10

12-я ракетка мира обыграл №5 в полуфинале в Майами – 6:4, 6:7(4), 6:4.

Это вторая победа Димитрова над немцем – первая была в октябре 2014-го в Базеле. Он прервал серию из семи поражений от Зверева.

Баланс Димитрова в матчах против топ-5 стал 20:52.

Он третий раз вышел в финал «Мастерса». У него один титул на этом уровне – Цинциннати-2017. В целом это будет 20-й финал в его карьере.

В понедельник болгарин вернется в топ-10 впервые с ноября 2018-го. Он уже гарантировал себе девятую строчку, а если обыграет , то станет седьмым.

Теперь в первой десятке снова будет игрок с одноручным бэкхендом.