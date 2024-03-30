Димитров впервые с 2014-го обыграл Зверева и вернется в топ-10
12-я ракетка мира Григор Димитров обыграл №5 Александра Зверева в полуфинале в Майами – 6:4, 6:7(4), 6:4.
Это вторая победа Димитрова над немцем – первая была в октябре 2014-го в Базеле. Он прервал серию из семи поражений от Зверева.
Баланс Димитрова в матчах против топ-5 стал 20:52.
Он третий раз вышел в финал «Мастерса». У него один титул на этом уровне – Цинциннати-2017. В целом это будет 20-й финал в его карьере.
В понедельник болгарин вернется в топ-10 впервые с ноября 2018-го. Он уже гарантировал себе девятую строчку, а если обыграет Янника Синнера, то станет седьмым.
Теперь в первой десятке снова будет игрок с одноручным бэкхендом.
Был супер талантом, доходил до пф шлема и брал итоговый, потом казалось бы человек потерял интерес к игре и сливал всем и вся, но начиная с прошлогоднего мастерса в Париже нереально преобразился
Синнер беспощаден