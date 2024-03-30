Димитров впервые с 2014-го обыграл Зверева и вернется в топ-10

Теги ATP Григор Димитров Miami Open Александр Зверев Теннис

12-я ракетка мира Григор Димитров обыграл №5 Александра Зверева в полуфинале в Майами – 6:4, 6:7(4), 6:4.

Это вторая победа Димитрова над немцем – первая была в октябре 2014-го в Базеле. Он прервал серию из семи поражений от Зверева.

Баланс Димитрова в матчах против топ-5 стал 20:52.

Он третий раз вышел в финал «Мастерса». У него один титул на этом уровне – Цинциннати-2017. В целом это будет 20-й финал в его карьере.

В понедельник болгарин вернется в топ-10 впервые с ноября 2018-го. Он уже гарантировал себе девятую строчку, а если обыграет Янника Синнера, то станет седьмым.

Теперь в первой десятке снова будет игрок с одноручным бэкхендом.

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15 комментариев
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Поболею за Гришу. Лучший его Мастерс за последние годы . Его игра это эстетика. Не зря его в свое время с Федей сравнивали
+36
-2
+34
Камбек Димитрова пожалуй один из самых мощнейших в истории тенниса.
Был супер талантом, доходил до пф шлема и брал итоговый, потом казалось бы человек потерял интерес к игре и сливал всем и вся, но начиная с прошлогоднего мастерса в Париже нереально преобразился
+25
-2
+23
Григор добирает своё за все прошлые неудачные годы. Выиграть будет почти невозможно, но я искренне желаю ему удачи!
+18
0
+18
Ну что Гриша почему бы не замахнуться на🏆🤞‼️
+10
-1
+9
Ну капитальный красавчик! Удивил так удивил. Если еще и Чахлого в финале зачехлит - это будет просто чудо.
+11
-2
+9
Гриша вернул одноручный бэкхенд в Топ10
+7
0
+7
Ренессанс
+6
0
+6
Вот это крутое достижения, молодец Григор)))
+6
-1
+5
Просто браво Григор! Будет финал моей мечты: Янник против Гришы
+4
0
+4
Ответ Максим Новиков
Камбек Димитрова пожалуй один из самых мощнейших в истории тенниса. Был супер талантом, доходил до пф шлема и брал итоговый, потом казалось бы человек потерял интерес к игре и сливал всем и вся, но начиная с прошлогоднего мастерса в Париже нереально преобразился
До Парижа он хорошо играл
+4
0
+4
Ответ Максим Новиков
Камбек Димитрова пожалуй один из самых мощнейших в истории тенниса. Был супер талантом, доходил до пф шлема и брал итоговый, потом казалось бы человек потерял интерес к игре и сливал всем и вся, но начиная с прошлогоднего мастерса в Париже нереально преобразился
Начал преображение с турнира в Женеве в мае того года, подписался с Лакост и начиная с осени вернулся на уровень топ-10
+4
-1
+3
Заслуженно, молодец
+2
0
+2
С такой игрой, может и в топ - 5 вернутся. Очень много терпит и ждёт возможности атаковать наверняка, раньше у не были такого. Особенно такая тактика хороша на грунте.
+2
0
+2
Рад за Григория, последний из эпохи биг-3, кто еще держит уровень на топ-уровне.
+1
0
+1
Ответ melmi
Поболею за Гришу. Лучший его Мастерс за последние годы . Его игра это эстетика. Не зря его в свое время с Федей сравнивали
Будет повторение Парижа
Синнер беспощаден
+1
-1
0
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