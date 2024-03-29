Шарыпова, обвинявшая Зверева в домашнем насилии: «Сейчас каждый живет своей жизнью»

Бывшая девушка Александра Зверева Ольга Шарыпова, обвинявшая его в домашнем насилии, рассказала, поддерживает ли общение с теннисистом.

– Твое имя связано с одним скандалом: в прошлом ты встречалась с известным теннисистом, которого обвиняла в домашнем насилии. Скажи, продолжаешь ли общение с ним сегодня? И вообще, простила ли его?



– Ключевое слово в этом вопросе – «прошлое». Именно так. Сейчас каждый живет своей жизнью, у нас это прекрасно получается. Было и было. В жизни каждого человека случаются ошибки, падения, на которых учатся, особенно в юном возрасте. Так что идем дальше! – сказала Шарыпова в интервью «СтарХиту».

Отметим, что сейчас Шарыпова участвует в реалити-шоу на телеканале ТНТ «Невеста. Экстра любовь». Проект сделан по мотивам «Холостяка» – несколько девушек проходят испытания и соперничают за сердце участника «Битвы экстрасенсов» Константина Гецати.

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