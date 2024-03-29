Шарыпова, обвинявшая Зверева в домашнем насилии: «Сейчас каждый живет своей жизнью»

Теги светская хроника ATP Александр Зверев Теннис

Бывшая девушка Александра Зверева Ольга Шарыпова, обвинявшая его в домашнем насилии, рассказала, поддерживает ли общение с теннисистом.

– Твое имя связано с одним скандалом: в прошлом ты встречалась с известным теннисистом, которого обвиняла в домашнем насилии. Скажи, продолжаешь ли общение с ним сегодня? И вообще, простила ли его?

– Ключевое слово в этом вопросе – «прошлое». Именно так. Сейчас каждый живет своей жизнью, у нас это прекрасно получается. Было и было. В жизни каждого человека случаются ошибки, падения, на которых учатся, особенно в юном возрасте. Так что идем дальше! – сказала Шарыпова в интервью «СтарХиту».

Отметим, что сейчас Шарыпова участвует в реалити-шоу на телеканале ТНТ «Невеста. Экстра любовь». Проект сделан по мотивам «Холостяка» – несколько девушек проходят испытания и соперничают за сердце участника «Битвы экстрасенсов» Константина Гецати. 

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13 комментариев
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Нормальная девочка на такие шоу не пойдет
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Где где она участвует? Вот это себя дискредитировала..
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Берется за любовь экстрасенса? Вау, круто. У нее в Инстаграме написано, что она комик и актриса. Правда, она совсем не смешная.
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Мда, пошла хайпить, может и тогда хайповала...
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-3
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Ответ Hardy
Мда, пошла хайпить, может и тогда хайповала...
А у кого то были сомнения? Почему то обвинения появились сразу после того как Саша стал олимпийским чемпионом. До этого видимо ее это не так волновал этот факт
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Там ей и место. Наверное она мазохистка,если участвует в таком дне.ШарЫпова.
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Короче сделала карьеру..
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Развести на любовь экстрасенса - что надо сделать для этого? )
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Технично вляпался. Не дай бог
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Когда этот зверь машку поколотить успел?
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С этим никто не спорит это вполне вероятно. Но почему надо было молчать и заявить об этом только после череды успехов у Саши? А не сразу?))))
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Не удивлюсь, если ей Зверев денег отсыпал прилично, чтобы не давала интервью на фоне разбирательств со второй девушкой. А третью еще с собой возит по турнирам для красоты картинки:)
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Ответ 4sxcv2ksjg
А у кого то были сомнения? Почему то обвинения появились сразу после того как Саша стал олимпийским чемпионом. До этого видимо ее это не так волновал этот факт
Сашок психованный, особенно раньше был, в принципе такое его возможное поведение не является чем-то невероятным.
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