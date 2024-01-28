Янник Синнер: «У меня идеальные родители. Конечно, я знаю только их, но они классные»

Янник Синнер благодарен родителям за поддержку.

– На корте вы очень трогательно рассказали о родителях и о том, что в детстве они дали вам свободу выбора. Многие люди вашего возраста продолжают жить с родителями. Вы зарабатываете на жизнь, путешествуя по миру. Какие у вас с ними отношения? Как часто вы видитесь? Расскажите, какую роль они сыграли в вашем успехе.

– К сожалению, мы нечасто видимся, но, когда получается, всегда отлично проводим время (улыбается).

Я уехал из дома в 14 лет. Поэтому мне пришлось довольно быстро повзрослеть, учиться самому готовить, стирать. Поначалу все в новинку, но, с другой стороны, возможно, это был самый быстрый способ повзрослеть.

Мне было тяжело, но и родителям тоже нелегко расставаться с 14-летним сыном. Они всегда мне помогали, никогда на меня не давили, и, возможно, это главная причина, почему я сегодня здесь. Я очень спокойный человек, который просто любит играть в теннис. Мне 22 года, поэтому мне нравится заниматься и обычными делами.

Вот и все. У меня идеальные родители. Конечно, я знаю только их (улыбается), но они классные. И брат тоже поддерживает меня на протяжении всей карьеры.