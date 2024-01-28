Янник Синнер: «У меня идеальные родители. Конечно, я знаю только их, но они классные»

Теги ATP Янник Синнер Теннис

Янник Синнер благодарен родителям за поддержку.

– На корте вы очень трогательно рассказали о родителях и о том, что в детстве они дали вам свободу выбора. Многие люди вашего возраста продолжают жить с родителями. Вы зарабатываете на жизнь, путешествуя по миру. Какие у вас с ними отношения? Как часто вы видитесь? Расскажите, какую роль они сыграли в вашем успехе.

– К сожалению, мы нечасто видимся, но, когда получается, всегда отлично проводим время (улыбается).

Я уехал из дома в 14 лет. Поэтому мне пришлось довольно быстро повзрослеть, учиться самому готовить, стирать. Поначалу все в новинку, но, с другой стороны, возможно, это был самый быстрый способ повзрослеть.

Мне было тяжело, но и родителям тоже нелегко расставаться с 14-летним сыном. Они всегда мне помогали, никогда на меня не давили, и, возможно, это главная причина, почему я сегодня здесь. Я очень спокойный человек, который просто любит играть в теннис. Мне 22 года, поэтому мне нравится заниматься и обычными делами.

Вот и все. У меня идеальные родители. Конечно, я знаю только их (улыбается), но они классные. И брат тоже поддерживает меня на протяжении всей карьеры.

Материалы по теме

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
У него кстати брат Марк - русский, был усыновлен в России, так как родителям Янника говорили, что у них не получится завести ребенка
+13
0
+13
Ответ Stas Salesov
У него кстати брат Марк - русский, был усыновлен в России, так как родителям Янника говорили, что у них не получится завести ребенка
Вот это ничего себе факт)
+5
0
+5
Ответ Stas Salesov
У него кстати брат Марк - русский, был усыновлен в России, так как родителям Янника говорили, что у них не получится завести ребенка
В туре можно вводить русский, очень многие им владеют.
+2
0
+2
Что он имел в виду под «обычными делами», упоминая при этом возраст?)
0
0
0
Ответ Stas Salesov
У него кстати брат Марк - русский, был усыновлен в России, так как родителям Янника говорили, что у них не получится завести ребенка
🤣🤣🤣
0
0
0
Ответ Stas Salesov
У него кстати брат Марк - русский, был усыновлен в России, так как родителям Янника говорили, что у них не получится завести ребенка
а это не байка?
0
0
0
Ответ tanith
а это не байка?
https://www.championat.com/tennis/article-5314562-rasskazyvaem-ob-odnom-iz-glavnyh-pretendentov-na-titul-itogovogo-atp-pochemu-yannik-sinner-mozhet-oformit-trofej.html
Чистая правда
0
0
0
Ответ Stas Salesov
У него кстати брат Марк - русский, был усыновлен в России, так как родителям Янника говорили, что у них не получится завести ребенка
Синнер - наш продукт (с) Тарпищев
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий