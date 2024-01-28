Синнер – команде после титула на AO: «Спасибо за поддержку и понимание – иногда с этим непросто, потому что я еще молодой»

Теги Australian Open ATP Даниил Медведев Янник Синнер Теннис

Янник Синнер подвел итоги Australian Open в чемпионской речи.

Сегодня он обыграл Даниила Медведева – 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3.

«Всем привет.

Даниил, хотел поздравить тебя и твою команду с потрясающим турниром. Мы и так провели уже много финалов, но в каждом матче я нахожу то, в чем могу прибавить. И ты делаешь меня намного лучше.

Приложенные тобою на этом турнире усилия, часы на корте, и то, как сегодня ты бегал за каждым мячом, – это что-то выдающееся. Надеюсь, ты тоже сможешь поднять этот трофей. И желаю тебе всего самого хорошего до конца сезона.

Хочу поблагодарить всех, кто приложил руку к проведению турнира. Это «Счастливый Шлем», очень приятное место. В Европе сейчас снег, там, где живут мои родители, по утрам «-20». Куда приятнее бегать здесь под солнцем.

Для меня это очень важный турнир. И я хочу поблагодарить всех, кто делает его особенным.

Моя команда. Все, кто сидит в ложе или смотрит дома. Мы стараемся прибавлять каждый день, даже по ходу турнира мы старались стать сильнее, лучше понимать разные ситуации. Спасибо вам за поддержку и понимание – иногда с этим непросто, потому что я еще молодой (смеется). Но что поделать. Спасибо всем.

Самое важное – поддержка болельщиков весь турнир была невероятно. Благодаря вам я чувствовал себя как дома. Спасибо большое. Корт на 15 тысяч человек, но кажется, что вас куда больше. Спасибо всем вам.

Все, кто смотрит из дома, особенно моя семья. Я бы любому пожелал таких родителей, как у меня. Они позволяли мне выбирать то, что я хочу – даже в детстве. Я пробовал разные виды спорта, они никогда на меня не давили. Я желаю такой свободы всем детям.

Все. Больше не знаю что сказать (смеется).

Увидимся в следующем году», – сказал 22-летний итальянец.

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22 комментария
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Я один заметил, что тренер Синнера во время матча где то откопал такую же кепку Чикаго Буллс, как у Жиля, и сидел в ней до конца матча? Это просто следующий уровень троллинга
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Удивительно, но Яник прав, складывается ощущение, что именно после финалов с Даней он вышел на новый уровень.
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Был хорош сегодня
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Тебе тоже огромное спасибо Янник. Спасибо за то, что избавил сайт Спортсру от нашествия глориков и всех этих лицемерных охотников за плюсиками, коими славится этот портал. С победой тебя, ну а Медведеву не унывать.
+3
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+2
С позиции болельщика Новака случилось худшее, что могло случиться.
Синнер не просто выиграл, а выиграл с 0-2. Лишь второй в истории тенниса (Открытая Эра) теннисист выиграет свой первый финал Шлема с 0-2.
Теперь Синнер прокачается ментально просто нереально, а Медведев, боюсь, больше Яннику не конкурент на Шлемах. Для Новака, у которого осталось максимум 8-10 Шлемов конкурентоспособных, это максимально плохие новости.

Синнер молодец. Но, думаю, после этого матча буду плотнее поддерживать Карлоса и постепенно делать транзит от Новаче (он навсегда номер один). Если, конечно, не появится какой-то наш (Варшавский Блок, балканы) парень. Вдруг тот паренек, что Новака гонял в первом круге, будет бигом. У Карлоса намного хуже физические данные (рост, размах рук). А Синнер мутант какой-то, не хотелось бы его доминирования.
+2
-1
+1
Ответ Плюсаника2
С позиции болельщика Новака случилось худшее, что могло случиться. Синнер не просто выиграл, а выиграл с 0-2. Лишь второй в истории тенниса (Открытая Эра) теннисист выиграет свой первый финал Шлема с 0-2. Теперь Синнер прокачается ментально просто нереально, а Медведев, боюсь, больше Яннику не конкурент на Шлемах. Для Новака, у которого осталось максимум 8-10 Шлемов конкурентоспособных, это максимально плохие новости. Синнер молодец. Но, думаю, после этого матча буду плотнее поддерживать Карлоса и постепенно делать транзит от Новаче (он навсегда номер один). Если, конечно, не появится какой-то наш (Варшавский Блок, балканы) парень. Вдруг тот паренек, что Новака гонял в первом круге, будет бигом. У Карлоса намного хуже физические данные (рост, размах рук). А Синнер мутант какой-то, не хотелось бы его доминирования.
Я бы сказал, что не так все плохо. Впервые за последние 4 матча Даниил Янника переиграл тактически. Пока Медведев не умер, Синнер просто отлетал без шансов. А в 3-5 сете неважно, кто был напротив. Такого Даниила и условный Хачанов победил бы.
Зато Медведев нащупал наконец как надо играть. Думаю, в следующей игре Янник улетит.
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Ответ KristinaL
Очень приятный молодой человек , интересно испортит ли его слава и деньги?
Вот правда, нет к нему какого либо негатива
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Ответ KristinaL
Очень приятный молодой человек , интересно испортит ли его слава и деньги?
Денег у него уже дофига, да и славы тоже)
Просто будет чуть больше теперь
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Ответ Антон Тимофеев
Я бы сказал, что не так все плохо. Впервые за последние 4 матча Даниил Янника переиграл тактически. Пока Медведев не умер, Синнер просто отлетал без шансов. А в 3-5 сете неважно, кто был напротив. Такого Даниила и условный Хачанов победил бы. Зато Медведев нащупал наконец как надо играть. Думаю, в следующей игре Янник улетит.
В полуфинале если - там Медведев может обыграть Синнера разве на ЮСО.
А так..Сложно мне это представить.
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Ответ Хозяин патриотов
Ты теперь до конца своей жизни будешь топить против каждого, кто может позариться на рекорды Джоковича? Это уже шиза какая-то) Да и там титулы делили на троих, так что побьют в ближайшие лет 20-30, когда появится доминатор в туре. Вопрос времени.
То что рекорды Джоковича и бигов побьют в течение 20-25 лет я здесь первым и начал писать. И меня жестоко минусили.
Я не против, чтобы рекорд побил Алькарас. Что и писал в общем-то ранее.
Теннисист ростом 180, который проигрывает по физ данным всем конкурентам, в качестве доминатора - круто.
Синнер в качестве доминатора для меня был бы менее приятен. Но если такое случится, то что ж поделать.

Вероятнее, формат тенниса вообще существенно изменится вскоре. И образно говоря, зацементирует Джоковича как игрока другой эры.
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Ответ Марсель Объелся
Нет, он без кепки в первом сете сидел
👌а то я с третьего начал смотреть..
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Ответ Cube Litening C:68X
Он не сразу в ней пришёл?
Нет, он без кепки в первом сете сидел
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Ответ Марсель Объелся
Я один заметил, что тренер Синнера во время матча где то откопал такую же кепку Чикаго Буллс, как у Жиля, и сидел в ней до конца матча? Это просто следующий уровень троллинга
Он не сразу в ней пришёл?
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Хорошие слова про детей и родителей) Но лучше выбирать для детей не такую изнурительную жизнь как большой спорт)))
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А по чемпионской речи и не скажешь, что он пацан. Разве что по возрасту)))
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Красавчик!!! Поздравляю!!!
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nextNextGen уходит в отрыв от NextGen’ов, 3-1 по Шлемам.
И все 3 с 1й попытки.
Однако.
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Молодец Янник! Поблагодарил своих болел и команду и нашел нужные слова для команды Медведева.
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Очень приятный молодой человек , интересно испортит ли его слава и деньги?
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Демон - не Де Минаур. Демон - это Синнер…
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