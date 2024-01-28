Синнер – команде после титула на AO: «Спасибо за поддержку и понимание – иногда с этим непросто, потому что я еще молодой»

Янник Синнер подвел итоги Australian Open в чемпионской речи.

Сегодня он обыграл Даниила Медведева – 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3.

«Всем привет.

Даниил, хотел поздравить тебя и твою команду с потрясающим турниром. Мы и так провели уже много финалов, но в каждом матче я нахожу то, в чем могу прибавить. И ты делаешь меня намного лучше.

Приложенные тобою на этом турнире усилия, часы на корте, и то, как сегодня ты бегал за каждым мячом, – это что-то выдающееся. Надеюсь, ты тоже сможешь поднять этот трофей. И желаю тебе всего самого хорошего до конца сезона.

Хочу поблагодарить всех, кто приложил руку к проведению турнира. Это «Счастливый Шлем», очень приятное место. В Европе сейчас снег, там, где живут мои родители, по утрам «-20». Куда приятнее бегать здесь под солнцем.

Для меня это очень важный турнир. И я хочу поблагодарить всех, кто делает его особенным.

Моя команда. Все, кто сидит в ложе или смотрит дома. Мы стараемся прибавлять каждый день, даже по ходу турнира мы старались стать сильнее, лучше понимать разные ситуации. Спасибо вам за поддержку и понимание – иногда с этим непросто, потому что я еще молодой (смеется). Но что поделать. Спасибо всем.

Самое важное – поддержка болельщиков весь турнир была невероятно. Благодаря вам я чувствовал себя как дома. Спасибо большое. Корт на 15 тысяч человек, но кажется, что вас куда больше. Спасибо всем вам.

Все, кто смотрит из дома, особенно моя семья. Я бы любому пожелал таких родителей, как у меня. Они позволяли мне выбирать то, что я хочу – даже в детстве. Я пробовал разные виды спорта, они никогда на меня не давили. Я желаю такой свободы всем детям.

Все. Больше не знаю что сказать (смеется).

Увидимся в следующем году», – сказал 22-летний итальянец.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе, где мы разыгрываем призы с Australian Open