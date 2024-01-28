Синнер – команде после титула на AO: «Спасибо за поддержку и понимание – иногда с этим непросто, потому что я еще молодой»
Янник Синнер подвел итоги Australian Open в чемпионской речи.
Сегодня он обыграл Даниила Медведева – 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3.
«Всем привет.
Даниил, хотел поздравить тебя и твою команду с потрясающим турниром. Мы и так провели уже много финалов, но в каждом матче я нахожу то, в чем могу прибавить. И ты делаешь меня намного лучше.
Приложенные тобою на этом турнире усилия, часы на корте, и то, как сегодня ты бегал за каждым мячом, – это что-то выдающееся. Надеюсь, ты тоже сможешь поднять этот трофей. И желаю тебе всего самого хорошего до конца сезона.
Хочу поблагодарить всех, кто приложил руку к проведению турнира. Это «Счастливый Шлем», очень приятное место. В Европе сейчас снег, там, где живут мои родители, по утрам «-20». Куда приятнее бегать здесь под солнцем.
Для меня это очень важный турнир. И я хочу поблагодарить всех, кто делает его особенным.
Моя команда. Все, кто сидит в ложе или смотрит дома. Мы стараемся прибавлять каждый день, даже по ходу турнира мы старались стать сильнее, лучше понимать разные ситуации. Спасибо вам за поддержку и понимание – иногда с этим непросто, потому что я еще молодой (смеется). Но что поделать. Спасибо всем.
Самое важное – поддержка болельщиков весь турнир была невероятно. Благодаря вам я чувствовал себя как дома. Спасибо большое. Корт на 15 тысяч человек, но кажется, что вас куда больше. Спасибо всем вам.
Все, кто смотрит из дома, особенно моя семья. Я бы любому пожелал таких родителей, как у меня. Они позволяли мне выбирать то, что я хочу – даже в детстве. Я пробовал разные виды спорта, они никогда на меня не давили. Я желаю такой свободы всем детям.
Все. Больше не знаю что сказать (смеется).
Увидимся в следующем году», – сказал 22-летний итальянец.
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Синнер не просто выиграл, а выиграл с 0-2. Лишь второй в истории тенниса (Открытая Эра) теннисист выиграет свой первый финал Шлема с 0-2.
Теперь Синнер прокачается ментально просто нереально, а Медведев, боюсь, больше Яннику не конкурент на Шлемах. Для Новака, у которого осталось максимум 8-10 Шлемов конкурентоспособных, это максимально плохие новости.
Синнер молодец. Но, думаю, после этого матча буду плотнее поддерживать Карлоса и постепенно делать транзит от Новаче (он навсегда номер один). Если, конечно, не появится какой-то наш (Варшавский Блок, балканы) парень. Вдруг тот паренек, что Новака гонял в первом круге, будет бигом. У Карлоса намного хуже физические данные (рост, размах рук). А Синнер мутант какой-то, не хотелось бы его доминирования.
Зато Медведев нащупал наконец как надо играть. Думаю, в следующей игре Янник улетит.
Просто будет чуть больше теперь
А так..Сложно мне это представить.
Я не против, чтобы рекорд побил Алькарас. Что и писал в общем-то ранее.
Теннисист ростом 180, который проигрывает по физ данным всем конкурентам, в качестве доминатора - круто.
Синнер в качестве доминатора для меня был бы менее приятен. Но если такое случится, то что ж поделать.
Вероятнее, формат тенниса вообще существенно изменится вскоре. И образно говоря, зацементирует Джоковича как игрока другой эры.
И все 3 с 1й попытки.
Однако.