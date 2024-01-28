Синнер после победы на AO: «Мне нужно еще больше работать, потому что соперники найдут способ меня победить, и я должен быть готов»

Янник Синнер спокойно относится к давлению и ожиданиям.

Он рассказал об этом после победы на Australian Open.

– Вы говорили, что в юном возрасте выиграли много крупных титулов на разных уровнях. Вы ощущали давление, например, в Италии люди говорили, что считают вас будущим чемпионом «Большого шлема»? Вы ощущали давление из-за того, что хотели оправдать ожидания?

– Да, давление есть всегда, но давление – это хорошо. Нужно видеть в нем плюсы. Это привилегия, разве нет? («Давление – это привилегия» – цитата Билли Джин Кинг – Sports.ru) Потому что не так много игроков сталкиваются с таким давлением, но, с другой стороны, когда ты его ощущаешь, это всегда означает: «Ага, они верят, что я на это способен».

Так что, да, мне нравится танцевать в шторм. Не знаю, как сказать. Мне это нравится, потому что именно тогда я чаще всего показываю свой лучший теннис. И я довольно расслаблен в таких случаях, потому что всегда стараюсь получать удовольствие на корте.

Поэтому я, если честно, считаю, что давление – это привилегия.

– Все постоянно говорят о вашем самообладании и о том, насколько спокойно вы относитесь ко всему на корте и за его пределами. Сейчас вы все равно выглядите очень спокойным. Вы готовы ко всему, что будет дальше, к еще большим ожиданиям, еще большему вниманию?

– Да, мне кажется, что это часть игры. Я очень рад, что сейчас я в этом положении. У меня отличная команда, которая знает, что я должен делать. У Даррена [Кейхилла] большой опыт. Он уже не раз через это проходил. После матча мы с Симоне [Ваньоцци] уже обсудили, в чем еще можно прибавить.

Это все часть процесса. Конечно, выиграть этот трофей потрясающе. Я благодарен, что он у меня. Но я знаю, что мне нужно еще больше работать, потому что соперники найдут способ меня победить, и я должен быть готов.

Посмотрим, что будет дальше.

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