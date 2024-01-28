Синнер после победы на AO: «Мне нужно еще больше работать, потому что соперники найдут способ меня победить, и я должен быть готов»

Теги Australian Open ATP Янник Синнер Теннис

Янник Синнер спокойно относится к давлению и ожиданиям.

Он рассказал об этом после победы на Australian Open.

– Вы говорили, что в юном возрасте выиграли много крупных титулов на разных уровнях. Вы ощущали давление, например, в Италии люди говорили, что считают вас будущим чемпионом «Большого шлема»? Вы ощущали давление из-за того, что хотели оправдать ожидания?

– Да, давление есть всегда, но давление – это хорошо. Нужно видеть в нем плюсы. Это привилегия, разве нет? («Давление – это привилегия» – цитата Билли Джин Кинг – Sports.ru) Потому что не так много игроков сталкиваются с таким давлением, но, с другой стороны, когда ты его ощущаешь, это всегда означает: «Ага, они верят, что я на это способен».

Так что, да, мне нравится танцевать в шторм. Не знаю, как сказать. Мне это нравится, потому что именно тогда я чаще всего показываю свой лучший теннис. И я довольно расслаблен в таких случаях, потому что всегда стараюсь получать удовольствие на корте.

Поэтому я, если честно, считаю, что давление – это привилегия.

– Все постоянно говорят о вашем самообладании и о том, насколько спокойно вы относитесь ко всему на корте и за его пределами. Сейчас вы все равно выглядите очень спокойным. Вы готовы ко всему, что будет дальше, к еще большим ожиданиям, еще большему вниманию?

– Да, мне кажется, что это часть игры. Я очень рад, что сейчас я в этом положении. У меня отличная команда, которая знает, что я должен делать. У Даррена [Кейхилла] большой опыт. Он уже не раз через это проходил. После матча мы с Симоне [Ваньоцци] уже обсудили, в чем еще можно прибавить.

Это все часть процесса. Конечно, выиграть этот трофей потрясающе. Я благодарен, что он у меня. Но я знаю, что мне нужно еще больше работать, потому что соперники найдут способ меня победить, и я должен быть готов.

Посмотрим, что будет дальше.

Медведев проводил лучший матч в карьере – но получил жестокое поражение в финале Australian Open. Как так вышло?

25 комментариев
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Не фанат Синнера, но уж очень хочется чтобы он побеждал.
Приятный, скромный воспитанный парень с невероятной ментальной силой.
Отыграть тройной матчбол у ментального монстра а КД
И выиграть первый мэйджор с 0-2 в финале- дорогого стоит+ играет зрелищно.
Главное без травм, уверен, с мотивацией проблем не будет, паря голодный и с правильным настроем.
+11
-1
+10
Ответ Frank Underwood
В каком месте его тактически переиграли?
В том, что Синнер играл как всегда с Медведевым и ничего нового не предложил, а Медведев играл по-новому, и это давало результат)
+7
0
+7
Ответ Hardy
В противостоянии Алькарас-Синнер я за итальянца)
А я за Даню.
+7
-2
+5
Ну, сегодня Янника тактически переиграли. Спасла просто свежесть.
Первый матч из последних 4-х с Синнером, в котором меня Медведев порадовал. Думаю, в следующий раз Грешник отлетит. Проверим в Роттердаме, они оба там будут)))
Ход по турниру у Янника впечатлил. Да, финал скорее в минус, тут Синнер должен был спокойно побеждать 3-0, а не еле-еле вырывать победу у трупа Медведева 3-2.
Но, вот остальные 6 матчей прекрасные! Всего 2 раза до финала отдал свою подачу, всего один сет отдал - и тот, Новаку. Новаку не дал ни одного бп, отыгрался с 1-5 на тае второго сета с Рублевым! Мужчина!
Понятно, что сейчас будет бухать полгода после победы, как это обычно бывает у новых обладателей Шлемов, но, это уже неважно. Свое дело он сделал.
+5
-1
+4
Ответ Антон Тимофеев
Ну, сегодня Янника тактически переиграли. Спасла просто свежесть. Первый матч из последних 4-х с Синнером, в котором меня Медведев порадовал. Думаю, в следующий раз Грешник отлетит. Проверим в Роттердаме, они оба там будут))) Ход по турниру у Янника впечатлил. Да, финал скорее в минус, тут Синнер должен был спокойно побеждать 3-0, а не еле-еле вырывать победу у трупа Медведева 3-2. Но, вот остальные 6 матчей прекрасные! Всего 2 раза до финала отдал свою подачу, всего один сет отдал - и тот, Новаку. Новаку не дал ни одного бп, отыгрался с 1-5 на тае второго сета с Рублевым! Мужчина! Понятно, что сейчас будет бухать полгода после победы, как это обычно бывает у новых обладателей Шлемов, но, это уже неважно. Свое дело он сделал.
Ну он дело говорит.На мой взгляд к Алькарасу в туре стали приспасабливаться и не факт что и к Яннику не найдут подход.Нужно всегда совершенствоваться
+4
0
+4
Ответ Frank Underwood
В каком месте его тактически переиграли?
Пока у Медведева были силы, Янника просто сносили с корта. 6-3 5-1...Тогда лицо Янника показали - у него такое отчаяние было. А ведь Даниил еще кучу бп в 1-2 сете не реализовал, он мог не 4 брейка за 2 сета сделать, а еще больше!
Подходил ближе на приеме, выходил к сетке, часто атаковал в розыгрышах...нет, такой Даниил еще немало титулов зацепит, кажется, он наконец-то понял как надо играть в теннис)))
А вот когда Медведев сдох и пустил Янника обратно в игру..., ну, там бы и Хачанов, возможно, управился с таким Даниилом.
+4
-1
+3
Ответ Eugenie Nation
Что будет когда Синнер начнет играть финалы без мандража. На максимуме с первого сета. Страшное дело)
За Карлитоса не страшно?)
+2
0
+2
Ответ Антон Тимофеев
Ну, сегодня Янника тактически переиграли. Спасла просто свежесть. Первый матч из последних 4-х с Синнером, в котором меня Медведев порадовал. Думаю, в следующий раз Грешник отлетит. Проверим в Роттердаме, они оба там будут))) Ход по турниру у Янника впечатлил. Да, финал скорее в минус, тут Синнер должен был спокойно побеждать 3-0, а не еле-еле вырывать победу у трупа Медведева 3-2. Но, вот остальные 6 матчей прекрасные! Всего 2 раза до финала отдал свою подачу, всего один сет отдал - и тот, Новаку. Новаку не дал ни одного бп, отыгрался с 1-5 на тае второго сета с Рублевым! Мужчина! Понятно, что сейчас будет бухать полгода после победы, как это обычно бывает у новых обладателей Шлемов, но, это уже неважно. Свое дело он сделал.
В каком месте его тактически переиграли?
+2
-1
+1
Ответ Hardy
В том, что Синнер играл как всегда с Медведевым и ничего нового не предложил, а Медведев играл по-новому, и это давало результат)
Промежуточный результат. Было очевидно, что бить с такой силой, агрессией и точностью весь матч, как это было 1-2 сетах, Медведеву не удастся. Блицкриг - был единственным шансом, но для общей победы должен был помочь и Синнер. В 1-2 сетах он помог (отчасти вынуждено), а дальше уже перестал помогать, а сам Медведев что-то противопоставить был уже вне состоянии..
+1
0
+1
Ответ Антон Тимофеев
Ну, сегодня Янника тактически переиграли. Спасла просто свежесть. Первый матч из последних 4-х с Синнером, в котором меня Медведев порадовал. Думаю, в следующий раз Грешник отлетит. Проверим в Роттердаме, они оба там будут))) Ход по турниру у Янника впечатлил. Да, финал скорее в минус, тут Синнер должен был спокойно побеждать 3-0, а не еле-еле вырывать победу у трупа Медведева 3-2. Но, вот остальные 6 матчей прекрасные! Всего 2 раза до финала отдал свою подачу, всего один сет отдал - и тот, Новаку. Новаку не дал ни одного бп, отыгрался с 1-5 на тае второго сета с Рублевым! Мужчина! Понятно, что сейчас будет бухать полгода после победы, как это обычно бывает у новых обладателей Шлемов, но, это уже неважно. Свое дело он сделал.
Вот так агрессивно как первые две партии Дани и дальше играть надо.

Тогда и шлемы пойдут)
+1
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В противостоянии Алькарас-Синнер я за итальянца)
+4
-3
+1
Ответ Aelcrown
5 кэф, сам брал)
Поздравляю)

И какой навар?
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А какой кэф был на Синнера при 0:2?
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Ответ Антон Тимофеев
Ну, сегодня Янника тактически переиграли. Спасла просто свежесть. Первый матч из последних 4-х с Синнером, в котором меня Медведев порадовал. Думаю, в следующий раз Грешник отлетит. Проверим в Роттердаме, они оба там будут))) Ход по турниру у Янника впечатлил. Да, финал скорее в минус, тут Синнер должен был спокойно побеждать 3-0, а не еле-еле вырывать победу у трупа Медведева 3-2. Но, вот остальные 6 матчей прекрасные! Всего 2 раза до финала отдал свою подачу, всего один сет отдал - и тот, Новаку. Новаку не дал ни одного бп, отыгрался с 1-5 на тае второго сета с Рублевым! Мужчина! Понятно, что сейчас будет бухать полгода после победы, как это обычно бывает у новых обладателей Шлемов, но, это уже неважно. Свое дело он сделал.
Чёткий комментарий
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Ответ gerr_max
А какой кэф был на Синнера при 0:2?
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Ответ gerr_max
А какой кэф был на Синнера при 0:2?
5 кэф, сам брал)
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Я так рада, что Янник не струсил, когда Мишка на него давил, так радуют ребята с крепкими нервами на фоне всех нервных и депрессивных. Побольше бы сангвиников в туре.
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Синнер провел выдающийся матч. Действительно, скромняга.
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Ответ Антон Тимофеев
Ну, сегодня Янника тактически переиграли. Спасла просто свежесть. Первый матч из последних 4-х с Синнером, в котором меня Медведев порадовал. Думаю, в следующий раз Грешник отлетит. Проверим в Роттердаме, они оба там будут))) Ход по турниру у Янника впечатлил. Да, финал скорее в минус, тут Синнер должен был спокойно побеждать 3-0, а не еле-еле вырывать победу у трупа Медведева 3-2. Но, вот остальные 6 матчей прекрасные! Всего 2 раза до финала отдал свою подачу, всего один сет отдал - и тот, Новаку. Новаку не дал ни одного бп, отыгрался с 1-5 на тае второго сета с Рублевым! Мужчина! Понятно, что сейчас будет бухать полгода после победы, как это обычно бывает у новых обладателей Шлемов, но, это уже неважно. Свое дело он сделал.
Насчет победы над трупом Медведева это Вы погорячились. Я тоже долго ждал, когда Медведев начнет лупить по аутам, как он это обычно делает когда он труп, но этого не произошло до самого матчбола. Медведев к турниру подготовился на удивление более, чем основательно.
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Ответ Антон Тимофеев
Ну, сегодня Янника тактически переиграли. Спасла просто свежесть. Первый матч из последних 4-х с Синнером, в котором меня Медведев порадовал. Думаю, в следующий раз Грешник отлетит. Проверим в Роттердаме, они оба там будут))) Ход по турниру у Янника впечатлил. Да, финал скорее в минус, тут Синнер должен был спокойно побеждать 3-0, а не еле-еле вырывать победу у трупа Медведева 3-2. Но, вот остальные 6 матчей прекрасные! Всего 2 раза до финала отдал свою подачу, всего один сет отдал - и тот, Новаку. Новаку не дал ни одного бп, отыгрался с 1-5 на тае второго сета с Рублевым! Мужчина! Понятно, что сейчас будет бухать полгода после победы, как это обычно бывает у новых обладателей Шлемов, но, это уже неважно. Свое дело он сделал.
Да пропустит Даня этот Роттердам, скорее всего. Отдыхать когда-то надо.
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Ответ Alex Morhan
За Карлитоса не страшно?)
Не) А вот за Дуню и Андрюшу - да)
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Ответ Eugenie Nation
Не) А вот за Дуню и Андрюшу - да)
У тебя, как понимаю, триггер на флаг. Рубль то причём, что у них общего вообще?)
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Ответ Alex Morhan
У тебя, как понимаю, триггер на флаг. Рубль то причём, что у них общего вообще?)
Не за Андрюшу без сарказма, переживаю.
А Дуняша - да, тут фанбазу потроллить, и тип не приятный, пальцы грызет или монетами бросается
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