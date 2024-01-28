Синнер после победы на AO: «Мне нужно еще больше работать, потому что соперники найдут способ меня победить, и я должен быть готов»
Янник Синнер спокойно относится к давлению и ожиданиям.
Он рассказал об этом после победы на Australian Open.
– Вы говорили, что в юном возрасте выиграли много крупных титулов на разных уровнях. Вы ощущали давление, например, в Италии люди говорили, что считают вас будущим чемпионом «Большого шлема»? Вы ощущали давление из-за того, что хотели оправдать ожидания?
– Да, давление есть всегда, но давление – это хорошо. Нужно видеть в нем плюсы. Это привилегия, разве нет? («Давление – это привилегия» – цитата Билли Джин Кинг – Sports.ru) Потому что не так много игроков сталкиваются с таким давлением, но, с другой стороны, когда ты его ощущаешь, это всегда означает: «Ага, они верят, что я на это способен».
Так что, да, мне нравится танцевать в шторм. Не знаю, как сказать. Мне это нравится, потому что именно тогда я чаще всего показываю свой лучший теннис. И я довольно расслаблен в таких случаях, потому что всегда стараюсь получать удовольствие на корте.
Поэтому я, если честно, считаю, что давление – это привилегия.
– Все постоянно говорят о вашем самообладании и о том, насколько спокойно вы относитесь ко всему на корте и за его пределами. Сейчас вы все равно выглядите очень спокойным. Вы готовы ко всему, что будет дальше, к еще большим ожиданиям, еще большему вниманию?
– Да, мне кажется, что это часть игры. Я очень рад, что сейчас я в этом положении. У меня отличная команда, которая знает, что я должен делать. У Даррена [Кейхилла] большой опыт. Он уже не раз через это проходил. После матча мы с Симоне [Ваньоцци] уже обсудили, в чем еще можно прибавить.
Это все часть процесса. Конечно, выиграть этот трофей потрясающе. Я благодарен, что он у меня. Но я знаю, что мне нужно еще больше работать, потому что соперники найдут способ меня победить, и я должен быть готов.
Посмотрим, что будет дальше.
Медведев проводил лучший матч в карьере – но получил жестокое поражение в финале Australian Open. Как так вышло?
Приятный, скромный воспитанный парень с невероятной ментальной силой.
Отыграть тройной матчбол у ментального монстра а КД
И выиграть первый мэйджор с 0-2 в финале- дорогого стоит+ играет зрелищно.
Главное без травм, уверен, с мотивацией проблем не будет, паря голодный и с правильным настроем.
Первый матч из последних 4-х с Синнером, в котором меня Медведев порадовал. Думаю, в следующий раз Грешник отлетит. Проверим в Роттердаме, они оба там будут)))
Ход по турниру у Янника впечатлил. Да, финал скорее в минус, тут Синнер должен был спокойно побеждать 3-0, а не еле-еле вырывать победу у трупа Медведева 3-2.
Но, вот остальные 6 матчей прекрасные! Всего 2 раза до финала отдал свою подачу, всего один сет отдал - и тот, Новаку. Новаку не дал ни одного бп, отыгрался с 1-5 на тае второго сета с Рублевым! Мужчина!
Понятно, что сейчас будет бухать полгода после победы, как это обычно бывает у новых обладателей Шлемов, но, это уже неважно. Свое дело он сделал.
Подходил ближе на приеме, выходил к сетке, часто атаковал в розыгрышах...нет, такой Даниил еще немало титулов зацепит, кажется, он наконец-то понял как надо играть в теннис)))
А вот когда Медведев сдох и пустил Янника обратно в игру..., ну, там бы и Хачанов, возможно, управился с таким Даниилом.
Тогда и шлемы пойдут)
И какой навар?
А Дуняша - да, тут фанбазу потроллить, и тип не приятный, пальцы грызет или монетами бросается