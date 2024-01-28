Медведев – жене и дочке после поражения на AO: «Может быть, они выключили телевизор, но мне казалось, что вы со мной. Постараюсь победить в следующий раз – для вас»

Даниил Медведев выступил с речью на церемонии награждения Australian Open.

Сегодня он проиграл Яннику Синнеру – 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6.

«Спасибо. Всем привет.

Во-первых, поздравляю Янника. Сегодня ты снова показал, почему ты этого заслуживаешь. Боролся до конца, сумел прибавить. Вы с командой потрясающе работаете, выигрываете много турниров и матчей. Для тебя это не последний «Большой шлем», но я надеюсь, что в следующий раз в финале я тебя обыграю. Сколько я уже проиграл – три финала подряд? Я постараюсь исправить ситуацию.

Но поздравляю. Ты заслужил.

Хочу сказать спасибо своей команде – особенно Жилю, Эрику и Гайтану, которые приехали и поддерживали меня каждый день и каждый вечер. Потому что тут было много вечером (смеется). Оливер, Лоик и все, кто поддерживал меня из этого угла – я вас слышал.

Может быть, они выключили телевизор, но, Даша, Алиса, если смотрите – мне казалось, что вы со мной. К сожалению, сегодня у меня не получилось, но я постараюсь победить в следующий раз – для вас.

И для все – меня много поддерживают друзья и болельщики по всему миру. Спасибо всем. Это были потрясающие две недели.

Всегда больно проигрывать финал – но, наверное выйти в финал лучше, чем проиграть до него.

Я всегда хочу побеждать. В следующий раз, наверное, надо приложить больше усилий. Я горжусь собой и в следующий раз это сделаю».