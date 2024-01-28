Медведев – жене и дочке после поражения на AO: «Может быть, они выключили телевизор, но мне казалось, что вы со мной. Постараюсь победить в следующий раз – для вас»
Даниил Медведев выступил с речью на церемонии награждения Australian Open.
Сегодня он проиграл Яннику Синнеру – 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6.
«Спасибо. Всем привет.
Во-первых, поздравляю Янника. Сегодня ты снова показал, почему ты этого заслуживаешь. Боролся до конца, сумел прибавить. Вы с командой потрясающе работаете, выигрываете много турниров и матчей. Для тебя это не последний «Большой шлем», но я надеюсь, что в следующий раз в финале я тебя обыграю. Сколько я уже проиграл – три финала подряд? Я постараюсь исправить ситуацию.
Но поздравляю. Ты заслужил.
Хочу сказать спасибо своей команде – особенно Жилю, Эрику и Гайтану, которые приехали и поддерживали меня каждый день и каждый вечер. Потому что тут было много вечером (смеется). Оливер, Лоик и все, кто поддерживал меня из этого угла – я вас слышал.
Может быть, они выключили телевизор, но, Даша, Алиса, если смотрите – мне казалось, что вы со мной. К сожалению, сегодня у меня не получилось, но я постараюсь победить в следующий раз – для вас.
И для все – меня много поддерживают друзья и болельщики по всему миру. Спасибо всем. Это были потрясающие две недели.
Всегда больно проигрывать финал – но, наверное выйти в финал лучше, чем проиграть до него.
Я всегда хочу побеждать. В следующий раз, наверное, надо приложить больше усилий. Я горжусь собой и в следующий раз это сделаю».
Казалось, после такой игры уже нет сил и эмоций, чтобы что-то сказать, но он нашёл самые лучшие слова.
Добрый, искренний текст, без тени обиды и жалоб. И это очень сильно.
Буду болеть до последнего.
Играет тоже хорошо, смотреть приятно.
Будут ещё финалы ТБШ, даже в этом году, форма хорошая на сезон.
Надеюсь до антирекорда Маррея (5 проиграшей в 5 финалах) за 7 лет дело не дойдёт.
А уж то что в последних 2 матчах прорезались дропшоты и игра у сетки - это отдельная победа. С игрой у Дани в порядке, значит в порядке и Сервара, сейчас главное чтобы не ушел в крутое пике. Это был его финал, потрать он меньше времени на теннисных карликов на пути к нему, вот единственное над чем ему осталось поработать
На этом АО алгоритм такой
(грустная ирония,есичё)