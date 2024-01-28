Медведев – жене и дочке после поражения на AO: «Может быть, они выключили телевизор, но мне казалось, что вы со мной. Постараюсь победить в следующий раз – для вас»

Теги Australian Open ATP Даниил Медведев Янник Синнер Теннис

Даниил Медведев выступил с речью на церемонии награждения Australian Open.

Сегодня он проиграл Яннику Синнеру – 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6.

«Спасибо. Всем привет.

Во-первых, поздравляю Янника. Сегодня ты снова показал, почему ты этого заслуживаешь. Боролся до конца, сумел прибавить. Вы с командой потрясающе работаете, выигрываете много турниров и матчей. Для тебя это не последний «Большой шлем», но я надеюсь, что в следующий раз в финале я тебя обыграю. Сколько я уже проиграл – три финала подряд? Я постараюсь исправить ситуацию.

Но поздравляю. Ты заслужил.

Хочу сказать спасибо своей команде – особенно Жилю, Эрику и Гайтану, которые приехали и поддерживали меня каждый день и каждый вечер. Потому что тут было много вечером (смеется). Оливер, Лоик и все, кто поддерживал меня из этого угла – я вас слышал.

Может быть, они выключили телевизор, но, Даша, Алиса, если смотрите – мне казалось, что вы со мной. К сожалению, сегодня у меня не получилось, но я постараюсь победить в следующий раз – для вас.

И для все – меня много поддерживают друзья и болельщики по всему миру. Спасибо всем. Это были потрясающие две недели.

Всегда больно проигрывать финал – но, наверное выйти в финал лучше, чем проиграть до него.

Я всегда хочу побеждать. В следующий раз, наверное, надо приложить больше усилий. Я горжусь собой и в следующий раз это сделаю».

49 комментариев
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Даня, спасибо за АО-24! Ты молодец, просто немного не хватило в концовке из-за усталости!
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Красавец!!! Боец! Только уважение
+27
-3
+24
спасибо, родной
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-3
+24
Какой же Даня💔
Казалось, после такой игры уже нет сил и эмоций, чтобы что-то сказать, но он нашёл самые лучшие слова.
Добрый, искренний текст, без тени обиды и жалоб. И это очень сильно.
Буду болеть до последнего.
+17
0
+17
АО должен покориться - Джоковича скорее всего на один турнир еще хватит только, а с остальными ребятами Медведев умеет справляться. В финале аукнулись изнурительные матчи до этого, не было бы их - была бы победа
+17
-2
+15
молодец Даня. Физически просел, дело такое,понятное.Ментально боролся до конца - это важно! молодец
+12
0
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Чем понравился Даня, что играл максимально чисто, закрыл рот и действительно был лучше, но потом силы закончились. Мне теннис до третьего сета заходил, потому что Даня почти во всех моментах переиграл Янника, хотя за Медведева никак не болею.
+13
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+12
Спасибо за борьбу, Даниил, это было круто✊️ Новых побед тебе! уверена, они будут!
+11
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Дане себя не в чем упрекнуть, это не чокерство. Ну разве что стоило закрывать предыдущие матчи более уверенно.
+11
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Достойные слова
+9
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+8
Ответ Slaven_Bilic
извиняюсь за оффтоп, а российские теннисисты допущены к олимпиаде?
А кто ж знает? Они там правила на ходу меняют
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вообще судьбу титула как обычно решил Джок. Слив синееру в одну калитку и дав ему отдахнуть
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Данька, следующая Австралия будет твоя!
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Даню упрекнуть не в чем. Спасибо за борьбу
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Вспомните путь Месси. Величайшему улыбнулся мундиаль только на закате карьеры, и далось это гигантскими усилиями! Так что Даня, смотри в будущее с оптимизмом!
+4
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Ответ sfrrrR
На основе твоих однотипных и плюсодрочерных комментариев можно писать японские поздравительные хокку. Причём, не важно к кому будут все эти хокку. С размером шага бы ещё тебе поработать и всё.
Ты точно знаешь что такое хокку?)
+6
-2
+4
Спасибо за турнир, Даниил!!!
+4
0
+4
Даня умница так или иначе, боролся на зубах и не сдавался
+4
0
+4
Хорошо говорит Даня, приятно слушать.
Играет тоже хорошо, смотреть приятно.
Будут ещё финалы ТБШ, даже в этом году, форма хорошая на сезон.
+4
-1
+3
Настоящий боец. Как по мне просто не хватило сил. Мастерства вагон! Синер красавчик, знал что делал даже после двух проигранных сетов. Возможно был такой план. Типа если не получится начало то максимально затягивать Даню в долгие розыгрыши и просто ждать когда он встанет. И Синнер дождался. Отличная работа команды Синнера. Отличная физическая и тактическая подготовка. Молодцы все короче. Не пожалел что посмотрел такой финал. Это было долго но это был хороший финал! Медведев выиграет в этом году ТБШ. И Джокович возьмёт. И Алькарас. Будем смотреть
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Да,за 4 года 3 проигранных финала.Непруха.
Надеюсь до антирекорда Маррея (5 проиграшей в 5 финалах) за 7 лет дело не дойдёт.
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Ответ Трёха Ника Киргиоса
Исправлять ситуацию нужно не в Дохе, а в финале Уимблдона. Верим! Хотя вера уже и несколько напускная... Может, стоит подумать о том, чтобы пригласить в штат к Серваре кого-то ещё? Денег хватает, время поработать над игрой есть. А то Жиль, кажется, уже не всех мышей ловит, так сказать.
С чем не справляется то? В первых 2х сетах был пиковый Даня, который не оставлял шансов Яннику, тот вернулся в игру потому что Медведь не сумел выдержать своей интенсивности. Респект Синнеру за это, мало кто бы выдержал такое давление.
А уж то что в последних 2 матчах прорезались дропшоты и игра у сетки - это отдельная победа. С игрой у Дани в порядке, значит в порядке и Сервара, сейчас главное чтобы не ушел в крутое пике. Это был его финал, потрать он меньше времени на теннисных карликов на пути к нему, вот единственное над чем ему осталось поработать
+2
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Перед Шлемом надо было сыграть хотя бы парочку матчей в Австралии - тогда б и не было лишних 5исетовиков до финала. Давно не отмечаемый НГ с семьей - эт, канеш, бесценно, но Даня опять без кубка, в рез-те.
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Надо было Дане первые 2 сета отдать, чтобы взять матч.
На этом АО алгоритм такой
(грустная ирония,есичё)
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первые два сэта просто 👏👏👏
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Ответ Трёха Ника Киргиоса
Сервара не справляется с тем, что его подопечный - Медведев - проиграл финал ТБШ, очевидно. Даня проводил один из лучших своих матчей в первой половине - Янник проводил свой худший матч на турнире вплоть до 5-го сета. Медведеву для победы не хватило совсем чуть-чуть - именно из-за "теннисных карликов", на которых было потрачено почти на 10 километров больше, чем потратил Янник на пути к финалу. Почему так? Потому что не сыграли банальный Брисбен. Дважды два = четыре.
Не ожидал от тебя подобной непрозорливости, Янник играл почти весь матч не хуже, чем весь турнир до этого, не считая местами 1й подачи. То что он был оглушительно бит в первых двух сетах целиком и полностью заслуга Дани, никто даже близко не оказывал такого давления на Синнера за весь АО, даже лучшие играют настолько хорошо, насколько им позволяет соперник.
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Даня большой молодец. Отдал всего себя. Всё ещё получиться!!!
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Ответ Лига Мастеров
вообще судьбу титула как обычно решил Джок. Слив синееру в одну калитку и дав ему отдахнуть
Зверев тоже постарался для Медведева)
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Молодец Даниил, надеюсь что ты выиграешь следующий раз )))
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Да, Медведев показал чудеса выживаемости на кортах)
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