Соболенко о видео, где празднует с командой победу на Australian Open: «Мы начали турнир танцем и закончили его танцем»

Арина Соболенко ответила, как отпраздновала победу на Australian Open.

«Я чуть-чуть выпила, съела сладенького, мы танцевали, веселились, вот так мы празднуем.

У меня самая сумасшедшая команда».

Также она прокомментировала видео с трофеем, которое выложила в тикток.

«Конечно, это была моя идея (улыбается). Я заставила их снять это видео, я считала, что мы должны это сделать, мы сделали так в прошлом году, поэтому мы продолжим так делать, и не знаю, надеюсь, это принесет удачу.

Мы начали турнир танцем и закончили его танцем (смеется)».

Соболенко защитила титул на Australian Open – а такого не было больше 10 лет! Она всех просто растоптала