Соболенко о видео, где празднует с командой победу на Australian Open: «Мы начали турнир танцем и закончили его танцем»

Теги видео Australian Open WTA Арина Соболенко Теннис

Арина Соболенко ответила, как отпраздновала победу на Australian Open.

«Я чуть-чуть выпила, съела сладенького, мы танцевали, веселились, вот так мы празднуем.

У меня самая сумасшедшая команда».

Также она прокомментировала видео с трофеем, которое выложила в тикток.

«Конечно, это была моя идея (улыбается). Я заставила их снять это видео, я считала, что мы должны это сделать, мы сделали так в прошлом году, поэтому мы продолжим так делать, и не знаю, надеюсь, это принесет удачу.

Мы начали турнир танцем и закончили его танцем (смеется)».

Соболенко защитила титул на Australian Open – а такого не было больше 10 лет! Она всех просто растоптала

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5 комментариев
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С такой комплекцией как у Арины я не знаю кто её может остановить вообще, она элементарно физически мощнее чем 99% девушек в туре, если у неё летит в корт, то шансов нет вообще ни у кого
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Как же она прекрасна❤️
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Арина такой открытый человек, как не радоваться за таких людей?
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Пусть веселятся имеют право, заслужили👍💪‼️
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Ответ Великий Алонсо
С такой комплекцией как у Арины я не знаю кто её может остановить вообще, она элементарно физически мощнее чем 99% девушек в туре, если у неё летит в корт, то шансов нет вообще ни у кого
Рыбакина и Швентек вполне успешно могут с ней бороться. У Рыбакиной тоже летит дай боже.
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