Соболенко о победах на Australian Open: «Надеюсь, в этом году добьюсь той же цели на грунте или на траве»

Арина Соболенко надеется выиграть «Большие шлемы» не только на харде.

– Вам было важно выиграть второй «Шлем», чтобы показать, что это не просто единичный случай?

– Да, на самом деле, я думала о том, что не хочу быть игроком, который взять титул, а потом исчез. Я хотела показать, что способна быть стабильной и выиграть еще раз.

Я очень надеюсь, что их будет больше двух, но для меня это было очень важно. Вот почему, независимо от результата, победы или поражения, мы всегда упорно работаем, всегда ищем, что улучшить в моей игре.

Да, все дело в процессе и в дисциплине, в том, чтобы всегда быть начеку, всегда усердно работать.

– У вас уже два титула, три финала – все на харде. Как вы считаете, вы показываете максимум именно на харде или можете добиться таких же результатов и на других покрытиях?

– Думаю, в прошлом году я доказала, что могу играть на всех покрытиях. Мне кажется, в тех двух полуфиналах меня захлестнули эмоции. Я проиграла, это были не мои матчи. Я играла против потрясающих соперниц, и они показывали просто невероятный уровень, но меня захлестнули эмоции, и я просто упустила те полуфиналы.

Но я уверена, что если продолжу работать так, как сейчас, и если мы продолжим развивать то, что развиваем сейчас, то я точно смогу делать то же самое и на грунте, и на траве.

Так что я продолжу упорно работать и, надеюсь, в этом году добьюсь той же цели на грунте или на траве.

Соболенко защитила титул на Australian Open – а такого не было больше 10 лет! Она всех просто растоптала