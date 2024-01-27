Соболенко о прошлогоднем праздновании победы на Australian Open: «Все были в ауте. Не буду скрывать – все напились»

Арина Соболенко хочет расслабиться после австралийской части сезона.

– Что помнишь о праздновании прошлого года? И как будешь праздновать сейчас?

– Помню, что все были в ауте (смеется). Блин, не буду скрывать – все напились. Жена моего агента подвернула ногу, потом в аэропорту ехала на кресле с гипсом. В этот раз нужно убедиться, что ноги у нее заранее перемотаны и зафиксированы, чтобы никто ничего не подвернул.

В этом году… Конечно, все мы люди, так что немного выпьем, расслабимся. Это были тяжелые две недели, тяжелый месяц в Австралии.

Я съем сладенькое. Наконец-то.

– Те самые желатинки?

– Да, те самые желатинки. Надеюсь, в этот раз не пачку за две минуты, чтобы потом с животом не крутиться ночью. Но, конечно, порадуемся, – рассказала Соболенко в интервью Sports.ru.

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