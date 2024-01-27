Соболенко о прошлогоднем праздновании победы на Australian Open: «Все были в ауте. Не буду скрывать – все напились»

Теги Australian Open WTA Арина Соболенко Теннис

Арина Соболенко хочет расслабиться после австралийской части сезона.

– Что помнишь о праздновании прошлого года? И как будешь праздновать сейчас?

– Помню, что все были в ауте (смеется). Блин, не буду скрывать – все напились. Жена моего агента подвернула ногу, потом в аэропорту ехала на кресле с гипсом. В этот раз нужно убедиться, что ноги у нее заранее перемотаны и зафиксированы, чтобы никто ничего не подвернул.

В этом году… Конечно, все мы люди, так что немного выпьем, расслабимся. Это были тяжелые две недели, тяжелый месяц в Австралии.

Я съем сладенькое. Наконец-то.

– Те самые желатинки?

– Да, те самые желатинки. Надеюсь, в этот раз не пачку за две минуты, чтобы потом с животом не крутиться ночью. Но, конечно, порадуемся, – рассказала Соболенко в интервью Sports.ru.

Интервью Соболенко после победы на Australian Open – о превращении в чемпионку двух «Шлемов»

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4 комментария
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Ноги жены агента должны быть зафиксированы, чтобы никто ничего не подвернул? Блин, даже интересно, чем вы там собираетесь заниматься))))
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+3
Ответ Менн
Ноги жены агента должны быть зафиксированы, чтобы никто ничего не подвернул? Блин, даже интересно, чем вы там собираетесь заниматься))))
Победные ролевые игры!:)
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