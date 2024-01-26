Медведев впервые сыграет в финале ТБШ не с Джоковичем или Надалем

Даниил Медведев победил Александра Зверева в полуфинале Australian Open – 5:7, 3:6, 7:6(4), 7:6(5), 6:3.

Россиянин шестой раз вышел в финал турнира «Большого шлема». За второй титул он сыграет с Янником Синнером.

Таким образом, впервые в карьере он проведет финал «Шлема» не против Новака Джоковича или Рафаэля Надаля.

Кам-бэ-чи-ще Медведева! Уничтожил Зверева с 0:2 по сетам и вышел в финал Australian Open! Детали грандиозной битвы