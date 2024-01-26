Медведев впервые сыграет в финале ТБШ не с Джоковичем или Надалем

Теги Australian Open ATP Александр Зверев Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев победил Александра Зверева в полуфинале Australian Open – 5:7, 3:6, 7:6(4), 7:6(5), 6:3.

Россиянин шестой раз вышел в финал турнира «Большого шлема». За второй титул он сыграет с Янником Синнером.

Таким образом, впервые в карьере он проведет финал «Шлема» не против Новака Джоковича или Рафаэля Надаля.

Кам-бэ-чи-ще Медведева! Уничтожил Зверева с 0:2 по сетам и вышел в финал Australian Open! Детали грандиозной битвы
24 комментария
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Эпоха уходит. Пора самому становится ей.
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По игре Синнер выглядит намного сильнее. Шанс Медведева только в том, если итальянец поплывёт психологически.
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Сегодня Даня играл очень хорошо. Если сохранит этот уровень в финале шансы есть причем очень неплохие. Синнер впервые выходит в финал и это не может не сказаться на нем . И как по мне все заранее отдают ему титул что тоже может сыграть злую шутку с ним. Даня верим
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Ответ VaD
По игре Синнер выглядит намного сильнее. Шанс Медведева только в том, если итальянец поплывёт психологически.
Так и Зверев изначально сильнее выглядел)
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Ответ Великий Алонсо
К сожалению 0-3 проигрыш Синнеру без шансов.
Это уже слышали перед матчем со Зверевым.
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Даня, верим!😄 Раз нет ни Надаля, ни Джоки, то надо брать Шлем!😄
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Надо будет спецом зарядить на спинера.

Кстати, вот идея, пусть кто-нибудь достучится до Жоры-ипотеки чтобы он поставил на итальянца.
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Ответ Aibek Mak
Сегодня Даня играл очень хорошо. Если сохранит этот уровень в финале шансы есть причем очень неплохие. Синнер впервые выходит в финал и это не может не сказаться на нем . И как по мне все заранее отдают ему титул что тоже может сыграть злую шутку с ним. Даня верим
Главное включиться сразу в игру, а не в 3-ем сете)
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Ну наконец-то, подумал Даня)
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Ответ VaD
По игре Синнер выглядит намного сильнее. Шанс Медведева только в том, если итальянец поплывёт психологически.
Согласен, по игре и Рафаэль должен был навязать борьбу Новаку в финале АО 19, а вышло как вышло.
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Ответ VaD
По игре Синнер выглядит намного сильнее. Шанс Медведева только в том, если итальянец поплывёт психологически.
Пока что плывут только соперники Синнера. Сам итальянец играет хорошо, но не сказать что Божественно
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Эх финалы Рафы и Медведева это лучшее что было в последние пять лет на мэйджорах
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Но, увы, легче от этого не будет. Синнер сейчас в режиме монстр. Даня, держим кулачки!))
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Ответ j4romir
Надо закрывать рыжего. Потом шансов немного будет
"Увидел рыжего - убей". Без негатива если что)
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По рукам пошёл 🤬🙈
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Даня , конечно, боец. Но на старте был вялым , на финал то силы остались? Красапет, горжусь!
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Надо закрывать рыжего.
Потом шансов немного будет
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Я ждал 5-сетовик в первом полуфинале и простенькие 3-4 сета во втором, а они во как сложились)
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Ответ Великий Алонсо
К сожалению 0-3 проигрыш Синнеру без шансов.
Зуб даешь?
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Да уж, уходит эпоха..
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