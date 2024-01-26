Юбенкс о Синнере: «Он хорошо ладит с игроками, со всеми общается. И неважно, кто это – обслуживающий персонал или другие теннисисты»
Кристофер Юбенкс поделился эмоциями после выхода во второй круг в Атланте.
«Для начала скажу, что Янник – один из любимчиков в раздевалке. Думаю, все остальные гордятся за него и рады его успехам на таком высоком уровне.
Он хорошо ладит с игроками, со всеми общается… И неважно, кто это – обслуживающий персонал или другие теннисисты, которые желают ему удачи. Еще мы знаем, что он переживал несколько болезненных поражений в важных матчах. И видеть то, как он стремится к вершине…
Хотя, конечно, у него еще один матч впереди… Но думаю, это показывает всем остальным игрокам то, что нужно продолжать упорно работать, не падать духом из-за неудач – и тогда тебя может ждать что-то хорошее».
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