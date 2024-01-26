Синнер о прорыве нового поколения: «Меня, Алькараса и Руне объединяет вера в себя. Это очень помогает в теннисе»

Янник Синнер прокомментировал успехи нового поколения во главе с ним, Карлосом Алькарасом и Хольгером Руне.

«Прежде всего хочу сказать, что мы – я, Карлос и Хольгер – немного разные. Мы разные и в ментальном плане, и в плане поведения на корте. Но нас объединяет вера в себя, и это очень помогает в теннисе. Она очень важна.

Но нам очень повезло увидеть, как тренируется и играет Джокович. Надеюсь, Рафа вернется, и я смогу тоже за ним понаблюдать. Мне выпала честь потренироваться с ним в Аделаиде [в 2021 году]. К сожалению, с Роджером такой возможности не было, но что поделать.

Если говорить обо мне, то я всегда стараюсь у них учиться, узнавать что-то новое. Я всегда к этому стремлюсь, и процесс обучения еще не закончился. Нам еще многое предстоит улучшить.

Рад быть здесь, рад выйти в первый финал, но в глубине души я знаю, что могу и должен совершенствоваться дальше. Так что хорошо, что Новак рядом».

Безумие – Синнер выбил Джоковича с Australian Open!