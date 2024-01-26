Синнер о прорыве нового поколения: «Меня, Алькараса и Руне объединяет вера в себя. Это очень помогает в теннисе»

Теги Australian Open ATP Карлос Алькарас Янник Синнер Хольгер Руне Теннис

Янник Синнер прокомментировал успехи нового поколения во главе с ним, Карлосом Алькарасом и Хольгером Руне.

«Прежде всего хочу сказать, что мы – я, Карлос и Хольгер – немного разные. Мы разные и в ментальном плане, и в плане поведения на корте. Но нас объединяет вера в себя, и это очень помогает в теннисе. Она очень важна.

Но нам очень повезло увидеть, как тренируется и играет Джокович. Надеюсь, Рафа вернется, и я смогу тоже за ним понаблюдать. Мне выпала честь потренироваться с ним в Аделаиде [в 2021 году]. К сожалению, с Роджером такой возможности не было, но что поделать.

Если говорить обо мне, то я всегда стараюсь у них учиться, узнавать что-то новое. Я всегда к этому стремлюсь, и процесс обучения еще не закончился. Нам еще многое предстоит улучшить.

Рад быть здесь, рад выйти в первый финал, но в глубине души я знаю, что могу и должен совершенствоваться дальше. Так что хорошо, что Новак рядом».

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6 комментариев
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Ну Синнер и Алькарас то понятно, а Руне что? Из достижений пока только Мастерс в Париже под конец сезона, который даже Хачанов и Сок выигрывали, когда уже все топы уставшие и собственно все на этом, на ТБШ у него ничего не получается.
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+7
Ответ Великий Алонсо
Ну Синнер и Алькарас то понятно, а Руне что? Из достижений пока только Мастерс в Париже под конец сезона, который даже Хачанов и Сок выигрывали, когда уже все топы уставшие и собственно все на этом, на ТБШ у него ничего не получается.
Он в десятке сейчас, да и на 4 месте побывал. Хотя конечно достижения у него в сравнении с двумя другими не очень
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+6
Ответ armmaster
Соглашусь, Руне какой-то, унылый, что ли... Нет в нем индивидуальности, искорки
Как будто Синнер не унылый)
+4
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+4
Ответ mr_ h2o
Вот многие говорили, что Синнер дурак, что Новака из группы на итоговом выпустил. А получилось по итогу все отлично. Не струсил, получил опыт игры с ним и обыграл в более важный момент.
Об этом можно будет судить только после финала. Потому что если Синнер проиграет, то все равно дураком останется, который в прекрасной форме, но так ничего важного выиграть и не может.
+4
0
+4
Вот многие говорили, что Синнер дурак, что Новака из группы на итоговом выпустил. А получилось по итогу все отлично. Не струсил, получил опыт игры с ним и обыграл в более важный момент.
+2
-1
+1
Соглашусь, Руне какой-то, унылый, что ли...
Нет в нем индивидуальности, искорки
+1
-1
0
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