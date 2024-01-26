Джокович о том, что означает его поражение на Australian Open: «Посмотрим. Но это вовсе не начало конца, как некоторым хочется это называть»

Теги Новак Джокович Australian Open ATP Янник Синнер Теннис

Новак Джокович ответил, означает ли поражение от Янника Синнера на Australian Open конец его доминирования в туре.

Серб уступил в полуфинале 1:6, 2:6, 7:6(6), 3:6.

– Вы упомянули, что все две недели чувствовали себя не в лучшей форме. Вам сейчас 36 лет. Есть ощущение, что после долгого периода доминирования возраст начал вас настигать, а молодое поколение вышло на новый уровень? Или это просто спад на одном турнире?

– Посмотрим (улыбается). Не знаю. Я все еще возлагаю большие надежды на другие «Большие шлемы», Олимпиаду и остальные турниры, в которых буду участвовать. Это только начало сезона.

Я не привык к этому чувству. Для меня было невероятно начинать такое количество сезонов с победы на «Шлеме», ни разу не проигрывать в полуфиналах и финалах Australian Open.

На этот раз все немного по-другому, но что есть, то есть. Давайте посмотрим, я не знаю. Как я уже сказал, этот турнир не соответствует моим стандартам, ожиданиям и тому уровню тенниса, который я привык здесь показывать. Но это вовсе не начало конца, как некоторым хочется это называть.

Да, посмотрим, что будет в оставшейся части сезона.

Безумие – Синнер выбил Джоковича с Australian Open!

12 комментариев
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Ну по хорошему Джокович уже может играть в свое удовольствие пока силы есть, а там как карта ляжет.
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Есть свой плюс, хоть и небольшой. Не надо гнаться за большим шлемом, никакого давления, можно спокойно забрать эту никому ненужную олимпиаду для галочки.
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Хочется верить, что Джокович ещё пару лет попылит на околотоповом уровне, но сегодня Синнер его сокрушил
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Ну оковы календарного точно сняты и можно реально отпустить немного ситуацию. Новак очень хочет олимпиаду выиграть - это поражение может помочь
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Воот, настрой нормальный.
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Ответ Николай Бойко
Хочется верить, что Джокович ещё пару лет попылит на околотоповом уровне, но сегодня Синнер его сокрушил
попылит на околотоповом?))) смешно
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Это начало, но я вот утром думала, что пока еще может и нет смысла ему уходить :)) ну он же играл в полуфинале, в 4ке лучших игроков турнира, можно еще поиграть))
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Новаку не хватало скорости сегодня и ошибки конечно, он сам не ожидал наверно. Не думаю, что дело в возрасте. Нужно действительно смотреть на весь сезон в целом.
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Закрыли Стаса за то, что он раскрыл заговор Новака, мафии и Тайли. Даже до сюда добрались уже. Берегись Стас, как бы чего не вышло.
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