Джокович о том, что означает его поражение на Australian Open: «Посмотрим. Но это вовсе не начало конца, как некоторым хочется это называть»
Новак Джокович ответил, означает ли поражение от Янника Синнера на Australian Open конец его доминирования в туре.
Серб уступил в полуфинале 1:6, 2:6, 7:6(6), 3:6.
– Вы упомянули, что все две недели чувствовали себя не в лучшей форме. Вам сейчас 36 лет. Есть ощущение, что после долгого периода доминирования возраст начал вас настигать, а молодое поколение вышло на новый уровень? Или это просто спад на одном турнире?
– Посмотрим (улыбается). Не знаю. Я все еще возлагаю большие надежды на другие «Большие шлемы», Олимпиаду и остальные турниры, в которых буду участвовать. Это только начало сезона.
Я не привык к этому чувству. Для меня было невероятно начинать такое количество сезонов с победы на «Шлеме», ни разу не проигрывать в полуфиналах и финалах Australian Open.
На этот раз все немного по-другому, но что есть, то есть. Давайте посмотрим, я не знаю. Как я уже сказал, этот турнир не соответствует моим стандартам, ожиданиям и тому уровню тенниса, который я привык здесь показывать. Но это вовсе не начало конца, как некоторым хочется это называть.
Да, посмотрим, что будет в оставшейся части сезона.
Безумие – Синнер выбил Джоковича с Australian Open!