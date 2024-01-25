Циньвэнь Чжэн: «Соболенко – одна из самых мощных в туре»

Теги Australian Open WTA Арина Соболенко Циньвэнь Чжэн Теннис

Циньвэнь Чжэн прокомментировала игру Арины Соболенко.

Они сыграют за титул Australian Open-2024.

– Это не только ваш первый финал «Большого шлема», но и первая встреча с сеяным игроком на этом турнире. Повлияет ли это на подготовку к матчу?

– Уверена, финал будет очень близким. Я бы сказала, что Соболенко – одна и самых мощных в туре. У нее самая сильная подача, самый сильный форхэнд, мощный бэкхенд. Она очень цельный игрок.

Как вы и сказали, я еще не встречалась здесь с сеяными, и она будет первой. Но посмотрим, как все сложится в финале. 

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2 комментария
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Против Соболенко надо действовать в классической китайской манере. Когда твой соперник силен, не надо его сразу атаковать, надо пойти к морю, помедитировать, и подождать пока волны сами вынесут тебе его тело. Но Чжэн в этом плане сама девушка не терпеливая. Видать слишком вестернизировалась)
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