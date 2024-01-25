Ястремская о Циньвэнь Чжэн: «У нее много шансов взять «Большой шлем»

Теги Australian Open WTA Даяна Ястремская Арина Соболенко Циньвэнь Чжэн Теннис

Даяна Ястремская рассказала, может ли Циньвэнь Чжэн выиграть у Арины Соболенко.

Они встретятся в финале Australian Open. Ястремская уступила Чжэн в полуфинале – 4:6, 4:6.

– Почему с Циньвэнь Чжэн тяжело играть? У вас хорошая статистика игры против Арины. Может ли Чжэн выиграть у нее в субботу?

– Конечно, у нее много шансов взять «Большой шлем». Думаю, она отличный игрок. У нее мощные удары и очень хорошая подача.

Если она будет эмоционально стабильна и покажет тот же уровень игры в решающие моменты, как и сегодня, то сможет выиграть. Она может легко выиграть (улыбается).

Но между ними будет отличная битва. Она великолепно играла сегодня, но, думаю, если бы я была немного более отдохнувшей, победа была бы на моей стороне.

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4 комментария
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"Она великолепно играла сегодня, но, думаю, если бы я была немного более отдохнувшей, победа была бы на моей стороне."
Конференции Костюк и Ястремской. Мы с Тамарой ходим парой.
+6
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+6
Другого ответа было сложно ожидать)
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Да что вы говорите)
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Кстати с одной стороны жаль, что Ястремская в финал не вышла, было бы интересно посмотреть, после оплеухи от Арины, на награждении что бы она сказала про Арину и ее команду, там ведь принято благодарить и хвалить соперника)
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