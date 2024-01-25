Ястремская о Циньвэнь Чжэн: «У нее много шансов взять «Большой шлем»
Даяна Ястремская рассказала, может ли Циньвэнь Чжэн выиграть у Арины Соболенко.
Они встретятся в финале Australian Open. Ястремская уступила Чжэн в полуфинале – 4:6, 4:6.
– Почему с Циньвэнь Чжэн тяжело играть? У вас хорошая статистика игры против Арины. Может ли Чжэн выиграть у нее в субботу?
– Конечно, у нее много шансов взять «Большой шлем». Думаю, она отличный игрок. У нее мощные удары и очень хорошая подача.
Если она будет эмоционально стабильна и покажет тот же уровень игры в решающие моменты, как и сегодня, то сможет выиграть. Она может легко выиграть (улыбается).
Но между ними будет отличная битва. Она великолепно играла сегодня, но, думаю, если бы я была немного более отдохнувшей, победа была бы на моей стороне.
Конференции Костюк и Ястремской. Мы с Тамарой ходим парой.