Соболенко о защите титула Australian Open: «В худшем случае просто упущу его и в следующем году должна буду защищать меньше очков»
Арина Соболенко рассказала о защите титула Australian Open.
В финале она сыграет с 21-летней Циньвэнь Чжэн, которая первый раз вышла в финал «Большого шлема».
– Вы третий раз в финале «Большого шлема». В чем ваше преимущество над тем, кто в нем впервые?
– Морально я буду более готова сражаться и не сходить с ума. Потому что когда ты впервые выходишь в финал, иногда захватывают эмоции или начинаешь слишком торопить события. Когда играешь уже третий, думаешь: «Окей, это финал, все нормально».
Это просто еще один матч, и ты в состоянии отделить себя от происходящего. Просто сфокусироваться на игре.
– В течение этих двух недель вы так же спокойны внутри, как и снаружи? Сильно ли помогает опыт на финальных стадиях турнира?
– Да, думаю, все как вы сказали – я одинаково спокойна внутри и снаружи. Как я уже говорила, я отстаиваю титул. В худшем случае просто упущу его и в следующем году должна буду защищать меньше очков, вот и все.
Это помогает мне оставаться сконцентрированной и делать все возможное в каждом матче без мыслей о защите титула.
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