Соболенко о защите титула Australian Open: «В худшем случае просто упущу его и в следующем году должна буду защищать меньше очков»

Теги Australian Open WTA Арина Соболенко Теннис

Арина Соболенко рассказала о защите титула Australian Open.

В финале она сыграет с 21-летней Циньвэнь Чжэн, которая первый раз вышла в финал «Большого шлема».

– Вы третий раз в финале «Большого шлема». В чем ваше преимущество над тем, кто в нем впервые?

– Морально я буду более готова сражаться и не сходить с ума. Потому что когда ты впервые выходишь в финал, иногда захватывают эмоции или начинаешь слишком торопить события. Когда играешь уже третий, думаешь: «Окей, это финал, все нормально».

Это просто еще один матч, и ты в состоянии отделить себя от происходящего. Просто сфокусироваться на игре.

– В течение этих двух недель вы так же спокойны внутри, как и снаружи? Сильно ли помогает опыт на финальных стадиях турнира?

– Да, думаю, все как вы сказали – я одинаково спокойна внутри и снаружи. Как я уже говорила, я отстаиваю титул. В худшем случае просто упущу его и в следующем году должна буду защищать меньше очков, вот и все.

Это помогает мне оставаться сконцентрированной и делать все возможное в каждом матче без мыслей о защите титула.

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