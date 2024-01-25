Соболенко о Циньвэнь Чжэн: «Она показывает великолепный теннис, давит на соперниц, играет агрессивно – поэтому войдет в топ-10»

Теги Australian Open WTA Арина Соболенко Циньвэнь Чжэн Теннис

Арина Соболенко прокомментировала игру Циньвэнь Чжэн.

Они встретятся в финале Australian Open.

– Вы играли с Циньвэнь Чжэн в четвертьфинале US Open. Учитывая ее уровень, в понедельник она будет в топ-10. В чем ее уникальность как игрока?

– У нее очень сильный удар справа, она отлично двигается и сражается за каждый мяч.

Думаю, форхэнд – ее лучший удар. Он очень мощный. Она показывает великолепный теннис, давит на соперниц, играет агрессивно. Именно поэтому она войдет в топ-10. Она уже топ-10.

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1 комментарий
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Арина должна повторить результат Азаренко Вики !
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