Ястремская о поражении в полуфинале Australian Open: «В глубине души я знала, что не смогу выложиться на полную»
Даяна Ястремская прокомментировала поражение в полуфинале Australian Open.
Украинка уступила Циньвэнь Чжэн – 4:6, 4:6. В основную сетку Ястремская попала через квалификациюю
«Я довольна результатом. Я не расстраиваюсь из-за поражения, потому что считаю, что провела отличный турнир. Обычно приезжаешь на «Большие шлемы», чтобы сыграть семь матчей – я провела девять, так что горжусь собой.
Я не сильно расстроена тем, что проиграла, но грустно, что мне не хватило эмоций, физического состояния, восстановления для сегодняшнего матча. Были важные моменты, где я должна была выложиться чуть больше соперницы. Я чувствовала, что меня просто не хватает.
Сегодня после разминки у меня немного заболели мышцы живота. В первом сете после двух геймов я ощутила, как при ударе справа они начали сильно болеть.
Поэтому я взяла медицинский перерыв. Стало чуть лучше, но в глубине души я знала, что не смогу выложиться на полную, потому что у меня не было для этого ресурсов».
Но что после четверть финала , что сейчас , причитания что сил нет , усталость , тут болит , там болит
Лишнее .. все и так знают ее путь . Зачем на этом заострять внимание
Могла не могла ..
И так прыгнула выше головы . Это топы могут рассуждать что травмы посещали взять титул или лучше сыграть
А тут перебор с жалобами