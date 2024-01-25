Ястремская о поражении в полуфинале Australian Open: «В глубине души я знала, что не смогу выложиться на полную»

Даяна Ястремская прокомментировала поражение в полуфинале Australian Open.

Украинка уступила Циньвэнь Чжэн – 4:6, 4:6. В основную сетку Ястремская попала через квалификациюю

«Я довольна результатом. Я не расстраиваюсь из-за поражения, потому что считаю, что провела отличный турнир. Обычно приезжаешь на «Большие шлемы», чтобы сыграть семь матчей – я провела девять, так что горжусь собой.

Я не сильно расстроена тем, что проиграла, но грустно, что мне не хватило эмоций, физического состояния, восстановления для сегодняшнего матча. Были важные моменты, где я должна была выложиться чуть больше соперницы. Я чувствовала, что меня просто не хватает.

Сегодня после разминки у меня немного заболели мышцы живота. В первом сете после двух геймов я ощутила, как при ударе справа они начали сильно болеть.

Поэтому я взяла медицинский перерыв. Стало чуть лучше, но в глубине души я знала, что не смогу выложиться на полную, потому что у меня не было для этого ресурсов».