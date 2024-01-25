Соболенко о сравнениях с Азаренко: «Надеюсь, получится провести финальную параллель и повторить ее результат»

Арина Соболенко прокомментировала сравнения с Викторией Азаренко.

Она выигрывала Australian Open в 2012 и 2013 годах. Соболенко – действующая чемпионка Australian Open.

– Вика Азаренко выиграла два турнира «Большого шлема» подряд здесь, в Австралии. Более того, она взяла первый против Марии Шараповой, которая выиграла первый титул на «Уимблдоне», а ты против Лены Рыбакиной, у которой та же история. Следующий «Шлем» Вика взяла в матче против китайской теннисистки, и здесь параллель немного напрашивается...

– Надеюсь, получится провести финальную параллель и повторить ее результат. Но это теннис, всякое может быть, и я стараюсь об этом не думать. Она это она, я это я. Все, о чем я сейчас думаю – это хорошо восстановиться, подготовиться, выйти и бороться за каждый мяч.

– Вика тебя поздравляла в прошлом году? Какие у вас с ней отношения?

– У нас нормальные отношения – не могу сказать, что мы постоянно на связи, но видимся, общаемся. Да, она меня поздравила, было очень приятно, – передает слова Соболенко корреспондент Sports.ru Максим Янчевский.

Соболенко второй год подряд вышла в финал Australian Open. Потому что элитная мощь бьет даже лучшую оборону