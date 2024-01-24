Зверев о том, что никогда не выигрывал «Большой шлем»: «Травма прервала мое продвижение»

Александр Зверев рассказал, почему еще не выиграл «Большой шлем».

Немец до Australian Open 6 раз выходил в полуфиналы «Больших шлемов» и был финалистом US Open-2020. На «Ролан Гаррос» в 2022 году во время полуфинальнале против Рафаэля Надаля Зверев получил травму голеностопа и досрочно завершил сезон.

– Насколько тяжело вам было доходить до полуфиналов и финалов «Больших шлемов» и не выигрывать их? Это мотивирует вас взять титул?

– Очень сильно, особенно после травмы – думаю, она тогда прервала мое продвижение. Я был на пике формы и до травмы играл лучше, чем когда-либо

Я очень рад вернуться, выигрывать сложные матчи и давать самому себе шансы. Потому что в прошлом году в первой половине или даже на протяжении всего сезона я не был претендентом на «Шлем». Я не был фаворитом на турнирах такого уровня.

Но сейчас – да, и я очень этому рад.



