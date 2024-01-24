Зверев о том, что в 2023-м проиграл Медведеву 5 матчей из 6: «Я был после травмы и мне не хватало уверенности в ключевые моменты»

Александр Зверев рассказал, почему проигрывал Даниилу Медведеву в 2023 году.

Немец проиграл 5 матчей и 6. В личном противостоянии Медведев ведет 11:7

«Многие матчи были очень близкими, это очевидно. Во многих случаях все сводилось к тому, что он был чрезвычайно уверен в себе и играл в лучший теннис в жизни. Я же вернулся после травмы и у меня не было уверенности в ключевых моментах, поэтому я не мог выиграть матчи.

Из-за этого я проиграл в Индиан-Уэллс и Монте-Карло.

Конечно, сейчас я доволен своим положением и сделаю все возможное, чтобы выиграть пятничный матч».

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