Зверев о том, что в 2023-м проиграл Медведеву 5 матчей из 6: «Я был после травмы и мне не хватало уверенности в ключевые моменты»
Александр Зверев рассказал, почему проигрывал Даниилу Медведеву в 2023 году.
Немец проиграл 5 матчей и 6. В личном противостоянии Медведев ведет 11:7
«Многие матчи были очень близкими, это очевидно. Во многих случаях все сводилось к тому, что он был чрезвычайно уверен в себе и играл в лучший теннис в жизни. Я же вернулся после травмы и у меня не было уверенности в ключевых моментах, поэтому я не мог выиграть матчи.
Из-за этого я проиграл в Индиан-Уэллс и Монте-Карло.
Конечно, сейчас я доволен своим положением и сделаю все возможное, чтобы выиграть пятничный матч».
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В нормальный теннис играл в большинстве тех матчей Медведь, в неплохой, конечно, но и никак не в лучший. Лучший он вообще не так уж часто демонстрирует, но Саша уверен, что конечно делает он это только в победных матчах против недомогающего него.
И после матча будет вопрос про серию нетфликса с кармой.
Получается, с 2019 года Зверев был не в форме и после травмы?
Какой же Зверев самовлюбленный.
Клиент Дани, как и Циципас.