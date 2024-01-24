Зверев о том, что в 2023-м проиграл Медведеву 5 матчей из 6: «Я был после травмы и мне не хватало уверенности в ключевые моменты»

Теги Australian Open ATP Александр Зверев Даниил Медведев Теннис

Александр Зверев рассказал, почему проигрывал Даниилу Медведеву в 2023 году.

Немец проиграл 5 матчей и 6. В личном противостоянии Медведев ведет 11:7

«Многие матчи были очень близкими, это очевидно. Во многих случаях все сводилось к тому, что он был чрезвычайно уверен в себе и играл в лучший теннис в жизни. Я же вернулся после травмы и у меня не было уверенности в ключевых моментах, поэтому я не мог выиграть матчи.

Из-за этого я проиграл в Индиан-Уэллс и Монте-Карло.

Конечно, сейчас я доволен своим положением и сделаю все возможное, чтобы выиграть пятничный матч».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе, где мы разыгрываем призы с Australian Open

Материалы по теме

13 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Даня играл лучший теннис жизни 5 раз и все 5 против Саши
+8
0
+8
Время "после травмы" может растягиваться до бесконечности в зависимости от результатов.
+3
0
+3
эту статистику точно стоит оставить в прошлом сейчас
+2
0
+2
Ну мысль Зверева понятна: только играя в лучший теннис в жизни, и только против неуверенного в себе и не оправившегося от травмы Саши, Медведь и способен еле-еле победить.
В нормальный теннис играл в большинстве тех матчей Медведь, в неплохой, конечно, но и никак не в лучший. Лучший он вообще не так уж часто демонстрирует, но Саша уверен, что конечно делает он это только в победных матчах против недомогающего него.
+2
0
+2
ну стоит отметить, что после такой серьёзной травмы он быстро вернулся в топ
0
0
0
Зверев на кураже после Алькараса может быть опасен. Поэтому в решающие моменты матча будем с нетерпением ждать старую-добрую Кису.
0
0
0
Сегодня молодец, но все таки думаю Медведев выйграет.
И после матча будет вопрос про серию нетфликса с кармой.
0
0
0
С 2019 года, а именно, когда у Медведева произошел прорыв и он попал в десятку, Даниил у Зверева выиграл 11 матчей из 14.
Получается, с 2019 года Зверев был не в форме и после травмы?
Какой же Зверев самовлюбленный.
Клиент Дани, как и Циципас.
0
0
0
Сашок подогревает как может. Забавно будет наблюдать, как все, кто сегодня болели за Сашеньку резко переобуются и все ему припомнят.
0
0
0
Ответ j48s9ts2sn
Даня играл лучший теннис жизни 5 раз и все 5 против Саши
Надеюсь, в пятницу также будет)
0
0
0
Ответ kyckoba
Зверев на кураже после Алькараса может быть опасен. Поэтому в решающие моменты матча будем с нетерпением ждать старую-добрую Кису.
Помню, в финале Итога Саша тоже очень хорошо подавал, и Даня, даже не играющий плохо, в целом отлетел хоть и упорненько, но как будто без шансов. Против такого Зверева не отлетит разве что Джок. Если подача так идёт. И только собственное чокерство сможет помешать такому Кисе победить. Ну или совсем уж подвиги соперников. Даня, в целом, может совершить такой подвиг, даже если у Кисы всё так же будет лететь, но не совершит, если не найдёт свою подачу.
0
0
0
Ответ Alex_V_G
Сегодня молодец, но все таки думаю Медведев выйграет. И после матча будет вопрос про серию нетфликса с кармой.
Будет очень, очень непросто. Если процент первой подачи будет такой же, шансы абсолютно равные.
0
0
0
Ответ remstroy.ekb@bk.ru
Будет очень, очень непросто. Если процент первой подачи будет такой же, шансы абсолютно равные.
Вряд-ли подача такая же будет. Сегодня нереальные цифры 1 подачи. Все таки думаю (или надеюсь), что победит Даниил.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий