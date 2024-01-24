Зверев о матче с Медведевым: «Последний год он часто надирал мне задницу»

Александр Зверев прокомментировал 1/2 Australian Open против Даниила Медведева.

Медведев ведет 11:7 в личных встречах и в прошлом году выиграл 5 из 6 матчей.

«Последний год он часто надирал мне задницу.

Но, может быть, здесь у меня получится. Я рассчитываю на поддержку болельщиков. Мне очень нравится играть в Австралии».