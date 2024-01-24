Зверев о матче с Медведевым: «Последний год он часто надирал мне задницу»

Теги Australian Open ATP Александр Зверев Даниил Медведев Теннис

Александр Зверев прокомментировал 1/2 Australian Open против Даниила Медведева.

Медведев ведет 11:7 в личных встречах и в прошлом году выиграл 5 из 6 матчей.

«Последний год он часто надирал мне задницу.

Но, может быть, здесь у меня получится. Я рассчитываю на поддержку болельщиков. Мне очень нравится играть в Австралии».

28 комментариев
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Спортс должен написать материал про величие Зверева и опубликовать на главной. Чтоб уравнять шансы
+20
-1
+19
Надеюсь, действие озверина, который Зверев явно выпил перед вамосом, закончится к полуфиналу
+19
-4
+15
Ответ Кот под ногами майора
Спортс должен написать материал про величие Зверева и опубликовать на главной. Чтоб уравнять шансы
Выпускайте Кракена! В смысле Ниткина.
+10
0
+10
Хочется красивой игры,но победы -Даниилу.Хотя за Сашу всегда болею в других его матчах
+8
0
+8
Полуфиналы отличный . Синнер-Джокович-на сегодня показали самую зрелую игру. 50/50
Медведев-Зверев-матч друзей-соперников( бывших друзей кто вкурсе)
Один закрыл почти все матчи в том году у второго, другой в лучшей своей форме за долгое время
60/40 в пользу Зверева(но болеть буду за Даню)
+7
-1
+6
Ответ melmi
Полуфиналы отличный . Синнер-Джокович-на сегодня показали самую зрелую игру. 50/50 Медведев-Зверев-матч друзей-соперников( бывших друзей кто вкурсе) Один закрыл почти все матчи в том году у второго, другой в лучшей своей форме за долгое время 60/40 в пользу Зверева(но болеть буду за Даню)
50 на 50 против Новака у , которого 20-0 пф и финалах в Австралии 🤣
Во второй паре точно нет фаворита
+7
-1
+6
Ответ melmi
Рано или поздно даже Надаль на РГ проигрывает
Суть в том кому он проигрывает
Синнер не впечатлил в последних двух матчах, Новак его закроет в трех с такой игрой
+4
0
+4
Давайте не нарушать традиции
+4
-1
+3
Кайф, в полуфинале нас ждет отличное зрелище.
+3
-1
+2
Теперь пора надрать задницу Медведеву:-)
+2
0
+2
Ответ Николай Бойко
Надеюсь, действие озверина, который Зверев явно выпил перед вамосом, закончится к полуфиналу
Зверев на корте был своей фамилией)
+3
-1
+2
Ответ nick-basil
Это вторая большая сенсация АО. И Носковой и Звереву вышла удача.
Мы помним, что было с Ношковой
+1
0
+1
Ответ Zhaniya Nur
Почему они больше не друзья?
Из-за домашнего насилия Саши к своим бывшим девушкам
+1
0
+1
Ответ zzzeeerrrooo
50 на 50 против Новака у , которого 20-0 пф и финалах в Австралии 🤣 Во второй паре точно нет фаворита
Рано или поздно даже Надаль на РГ проигрывает
+2
-1
+1
Ответ Jevgenijs Sapronenko
Зверев на корте был своей фамилией)
не считая концовки третьего сета
+1
0
+1
финал Синнер-Медведев. Победитель- Синнер!
+1
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+1
Выиграть у Даниила - это не эскортниц мочить...
+2
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+1
Зверев ооочень далеко прошол здесь. Явный успех. После разрушительной травмы - просто лучший результат.
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Я бы еще написал, что Зверев когда-то вел 5-1 в личке..
Но, последние 12 встреч: 10-2 в пользу Даниила.
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Где-то мы уже это слышали)))
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26-го нет жары по прогнозам. Наиграются всласть
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Это вторая большая сенсация АО. И Носковой и Звереву вышла удача.
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Ответ melmi
Полуфиналы отличный . Синнер-Джокович-на сегодня показали самую зрелую игру. 50/50 Медведев-Зверев-матч друзей-соперников( бывших друзей кто вкурсе) Один закрыл почти все матчи в том году у второго, другой в лучшей своей форме за долгое время 60/40 в пользу Зверева(но болеть буду за Даню)
Почему они больше не друзья?
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Ответ melmi
Из-за домашнего насилия Саши к своим бывшим девушкам
С чего ты взял что они были друзьями? Сам придумал?
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Не очень бодро.Мяч круглый, теннисный - тоже
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