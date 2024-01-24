Зверев о матче с Медведевым: «Последний год он часто надирал мне задницу»
Александр Зверев прокомментировал 1/2 Australian Open против Даниила Медведева.
Медведев ведет 11:7 в личных встречах и в прошлом году выиграл 5 из 6 матчей.
«Последний год он часто надирал мне задницу.
Но, может быть, здесь у меня получится. Я рассчитываю на поддержку болельщиков. Мне очень нравится играть в Австралии».
Медведев-Зверев-матч друзей-соперников( бывших друзей кто вкурсе)
Один закрыл почти все матчи в том году у второго, другой в лучшей своей форме за долгое время
60/40 в пользу Зверева(но болеть буду за Даню)
Во второй паре точно нет фаворита
Синнер не впечатлил в последних двух матчах, Новак его закроет в трех с такой игрой
Но, последние 12 встреч: 10-2 в пользу Даниила.