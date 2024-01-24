Калинская о медперерыве в четвертьфинале Australian Open: «Возможно, медленные условия повлияли на ситуацию с бедром»

Анна Калинская прокомментировала поражение в четвертьфинале Australian Open.

Она уступила Циньвэнь Чжэн 7:6(4), 3:6, 1:6.

– Аня, что сегодня пошло не так после первого сета?

– Мне кажется, соперница начала допускать меньше невынужденных ошибок, начала играть глубже, менять направление справа. Я, наоборот, начала играть короче. Она стала лучше подавать, поэтому и результат такой.

– В третьем сете ты вызвала на корт врача. Сказалась большая физическая нагрузка во время всей австралийской серии или что произошло?

– Я чувствовала, что покрытие немного другое, в сравнении с Kia Arena и «Джоном Кейном». Корт медленнее и более цепкий, из-за этого мне было не очень комфортно. До этого там не играла, и не получилось даже потренироваться. В первом сете привыкала, чувствовала, что мяч летит не так сильно, как на других кортах. Это, возможно, и повлияло на бедро.

– Не удалось потренироваться, потому что Даниил долго играл?

– Я была очень близка, чтобы выйти попробовать корт, но получилось, что он играл пять сетов.

– Как вообще впечатления от арены Рода Лэйвера?

– Корт показался очень медленным. Немного некомфортно с новыми правилами – люди постоянно ходят и ждать их не суперкомфортно.

– Это официальные правила, что людей запускают после каждого гейма и вы обязаны ждать?

– По идее они могут ходить, и мы ничего не имеем права сказать. Если уже видим, что люди долго не садятся, то имеем право немного подождать и сказать судье, чтобы она попросила их занять места.

Не знаю, будет ли так на всех турнирах, но я думаю, что не мне одной это не очень нравится, – передает слова Калинской корреспондент Sports.ru Максим Янчевский.

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