Синнер о том, что ушел с 1:5 на тай-брейке против Рублева: «Очень напряженный момент, мне такие нравятся. Ради этого я и тренируюсь»

Теги Australian Open ATP Андрей Рублев Янник Синнер Теннис

Янник Синнер прокомментировал победу над Андреем Рублевым в четвертьфинале AO.

Итальянец выиграл 6:4, 7:6(5), 6:3.

В интервью на корте он ответил Джиму Курье, как ему удалось отыграться со счета 1:5 на тай-брейке второго сета и о чем он думал в тот момент.

«Не знаю (смеется). Я просто пытался... При счете 1:5 мы поменялись сторонами. Было немного ветрено, и у меня было небольшое преимущество. Я постарался удержать подачу, сделать хотя бы один мини-брейк. Потом получилось сделать еще один. При счете 4:5 подавал уже я. Очень напряженный момент, мне такие нравятся. Ради этого я и тренируюсь. Я люблю, когда возникают такие моменты. Просто стараюсь играть агрессивно. Сегодня все сложилось так, как я хотел, так что я очень рад».

Также он поделился ожиданиями от матча против Новака Джоковича. В своем первом полуфинале ТБШ – на «Уимблдоне»-2023 – Синнер тоже играл с Джоковичем и уступил в трех сетах.

«Мне очень повезло, что я снова с ним сыграю. Это один из крупнейших турниров. Я рад, что смогу сыграть против первой ракетки мира. Он побеждал здесь... несколько раз (улыбается). Будет тяжело. Я выложусь на 100%, это единственное, что от меня зависит. Буду бороться за каждый мяч. Посмотрим, как все сложится».

Материалы по теме

21 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Drob003
Даже условные Любичич, Налбандян, Феррер, Бердых, ДельПотро, Роддик, кто там ещё крутился в районе пятых ракеток, были намного сильнее и по уровню игры и ментально.
Налбандян, Феррер, Дель По, да и тот же Любичич были третьими в мире, а Роддик, так вообще, первым. Так что они уж точно не "крутились" в районе..
+10
0
+10
Видел на этом меджоре игру Джоковича , Алькараса, Медведева и Синнера. На мой взгляд серб и итальянец на сегодня показывают лучший теннис . У Синнера дикая уверенность в своих силах . То чего не хватало еще до Уимблдона прошлого года и к осени он ее обрел . Играет очень качественно , с минимум брака, хорошо держит подачу и цепляется за каждый мяч на чужой . На мой взгляд шансы равны будут в полуфинале.
+8
0
+8
Ответ Drob003
Пока Рублëв не выкинет из своей головы всех тараканов, связанных с суеверием, религией, поцелуями иконы, нашитой во внутреннюю часть футболки, так он и останется бездарностью, игроком для турниров уровня Роттердам и Гонконг
мда, если пятая ракетка мира бездарность, то кто тогда все те, кто ниже?
непризнанные гении есть?
+10
-2
+8
Шансы безусловно есть, но Император есть Император, тут ничего не скажешь. В любом случае, очень приятно видеть такой прогресс Синнера с конца прошлого сезона - это истинный топ-уровень🔥
+6
-2
+4
Синнер обыграет Джоковича.
+3
0
+3
Даже условные Любичич, Налбандян, Феррер, Бердых, ДельПотро, Роддик, кто там ещё крутился в районе пятых ракеток, были намного сильнее и по уровню игры и ментально.
+4
-2
+2
Ответ Drob003
Чего добилась эта пятая ракетка, кроме побед на турнирах типа Роттердам и Гонконг
он стабильно в топе мирового рейтинга на протяжении нескольких лет
мои вопросы продолжите игнорировать?
+3
-1
+2
Ответ Drob003
Пока Рублëв не выкинет из своей головы всех тараканов, связанных с суеверием, религией, поцелуями иконы, нашитой во внутреннюю часть футболки, так он и останется бездарностью, игроком для турниров уровня Роттердам и Гонконг
У него реально икона вшита? Креста на шее мало?
+1
0
+1
Ответ Drob003
Даже условные Любичич, Налбандян, Феррер, Бердых, ДельПотро, Роддик, кто там ещё крутился в районе пятых ракеток, были намного сильнее и по уровню игры и ментально.
Рууд и Фриц явно слабее Рублева, хотя Рууд и цепанул статусных финалов. Оба были пятыми и это только за последнее время.
+1
0
+1
Нынешний этап в карьере Синнера напоминает начало великого пути Императора в 2011-м. В том плане, что ещё весной прошлого года лил черти кому, а с осени стал совершенно другим человеком, который в этом году скорее всего возьмёт шлем. Такое умение работать над собой свойственно поистине сильным личностям. Всякие рублевы, фрицы и прочие томми полы на это неспособны.
+1
0
+1
Ответ Радость Ди Мария
У него реально икона вшита? Креста на шее мало?
Да, там совсем беда с кукухой. Он настолько на этой теме повëрнут, что целует еë перед каждой подачей. Абсолютно, не тем, чем надо забита голова у человека
+3
-3
0
Ответ Drob003
Ну ответ очевиден, те, кто ниже Рублëва - это Дно в квадрате. Рублëв, пожалуй, одна из слабейших пятых ракеток за последние лет 20.Просто унылое, бесхарактерное дно
экий вы злой злюка
0
0
0
Ответ Drob003
Да, там совсем беда с кукухой. Он настолько на этой теме повëрнут, что целует еë перед каждой подачей. Абсолютно, не тем, чем надо забита голова у человека
У родичей была классная знакомая. Она поэтапно съехала на религии до психухи. Когда я узнал - потрясло. Я написал про неё рассказ https://proza.ru/2017/08/11/1874
+1
-1
0
Комментарий удален пользователем
Ответ Берни Парент
Налбандян, Феррер, Дель По, да и тот же Любичич были третьими в мире, а Роддик, так вообще, первым. Так что они уж точно не "крутились" в районе..
То что эти ребята были и первыми и третьими я знаю, но плюс минус всё крутились в последствии в районе пятых мест
+2
-2
0
Ответ Матвей Суицидин
Рууд и Фриц явно слабее Рублева, хотя Рууд и цепанул статусных финалов. Оба были пятыми и это только за последнее время.
Я не согласен, что Рууд и Фриц явно слабее Рублëва. Одного рода ягоды, но Рууд явно ментально сильнее Рубля. Да и Фриц явно не весь свой потенциал показал
0
0
0
Ответ S.Graf
Комментарий удален пользователем
Везде докторы Фуэнтесы, только Новачек на святой воде. Выздоравливай.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий