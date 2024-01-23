Синнер о том, что ушел с 1:5 на тай-брейке против Рублева: «Очень напряженный момент, мне такие нравятся. Ради этого я и тренируюсь»

Янник Синнер прокомментировал победу над Андреем Рублевым в четвертьфинале AO.

Итальянец выиграл 6:4, 7:6(5), 6:3.

В интервью на корте он ответил Джиму Курье, как ему удалось отыграться со счета 1:5 на тай-брейке второго сета и о чем он думал в тот момент.

«Не знаю (смеется). Я просто пытался... При счете 1:5 мы поменялись сторонами. Было немного ветрено, и у меня было небольшое преимущество. Я постарался удержать подачу, сделать хотя бы один мини-брейк. Потом получилось сделать еще один. При счете 4:5 подавал уже я. Очень напряженный момент, мне такие нравятся. Ради этого я и тренируюсь. Я люблю, когда возникают такие моменты. Просто стараюсь играть агрессивно. Сегодня все сложилось так, как я хотел, так что я очень рад».

Также он поделился ожиданиями от матча против Новака Джоковича. В своем первом полуфинале ТБШ – на «Уимблдоне»-2023 – Синнер тоже играл с Джоковичем и уступил в трех сетах.

«Мне очень повезло, что я снова с ним сыграю. Это один из крупнейших турниров. Я рад, что смогу сыграть против первой ракетки мира. Он побеждал здесь... несколько раз (улыбается). Будет тяжело. Я выложусь на 100%, это единственное, что от меня зависит. Буду бороться за каждый мяч. Посмотрим, как все сложится».