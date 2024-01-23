Соболенко о том, как ждала выхода на корт: «Мы с командой два часа играли в Uno»

Теги Australian Open WTA Арина Соболенко Теннис

Арина Соболенко играла с командой в Uno в ожидании четвертьфинала Australian Open.

Они с Барборой Крейчиковой вышли на корт на два часа позже запланированного из-за затянувшейся дневной сессии на арене Рода Лэйвера.

– Ты говорила, что у вас сумасшедшая команда. Чем эта сумасшедшая команда занималась в эти два часа и как сумасшедшая команда проявляет свое сумасшествие во время тренировок?

– Сумасшедшие – это такое слово... Просто мы очень позитивная команда и любим делать какие-то веселые вещи. Два часа мы играли в Uno (смеется). Играли в Uno, и, собственно, ничего такого прямо сумасшедшего не делали.

– А кто побеждает в Uno? Есть ли у вас какие-то пари, если кто-то проигрывает, кто что делает?

– Нет, мы просто играем в Uno, и, скажем так, я нечасто проигрываю, – рассказала Соболенко корреспонденту Sports.ru Максиму Янчевскому.

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5 комментариев
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Ответ Cube Litening C:68X
Кто то из их команды таскает с собой карты Uno? 😁
Прям таскает , такая ноша ж ведь немаленькая
+3
0
+3
Кто то из их команды таскает с собой карты Uno? 😁
+2
0
+2
что за игра интересно?
+1
-1
0
Лучше в Due)
0
0
0
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