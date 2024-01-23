Соболенко после выхода в шестой подряд полуфинал «Большого шлема»: «Надеюсь, смогу и дальше играть так же – или даже лучше»

Теги Australian Open WTA Барбора Крейчикова Арина Соболенко Теннис

Арина Соболенко прокомментировала выход в 1/2 финала Australian Open.

Она обыграла Барбору Крейчикову 6:2, 6:3 и второй год подряд вышла в полуфинал в Мельбурне.

«Отличный матч, я показала классный теннис. Надеюсь, смогу и дальше играть так же – или даже лучше.

(Болельщикам). Ребята, снова спасибо за атмосферу. Знаю, что вы ждете следующий матч, но атмосфера была классной. Напомнила мне о прошлогоднем финале. Спасибо огромное».

О том, откуда пошла такая стабильность – шесть полуфиналов ТБШ подряд.

«От упорной работы. Я очень много работала в прошлом году, в межсезонье. Все решает упорная работа. Надо полностью выкладываться на тренировочном корте, чтобы быть как можно лучше готовой к матчам».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе, где мы разыгрываем призы с Australian Open

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Уровень игры Арины в прошлом году позволял замахнуться на календарный. Только старые проблемы с менталкой помешали - Муховой проиграла ведя 5-2 в третьем на РГ, против Жабер и Гауф выиграла первый сет и развалилась. Но даже так победа + финал + 2 ПФ на бш это историческое выступление. Посмотрим как в этом году пойдет.
+13
-2
+11
Крейчикова проиграла ещё до матча 😵‍💫
+5
-4
+1
Ответ Славонычч
Крейчикова проиграла ещё до матча 😵‍💫
Да ладно, не может быть))
+1
0
+1
Ответ Groove
Уровень игры Арины в прошлом году позволял замахнуться на календарный. Только старые проблемы с менталкой помешали - Муховой проиграла ведя 5-2 в третьем на РГ, против Жабер и Гауф выиграла первый сет и развалилась. Но даже так победа + финал + 2 ПФ на бш это историческое выступление. Посмотрим как в этом году пойдет.
Только старые проблемы с менталкой помешали
_______
так они никуда и не делись, хе-хе
если бы с Гауф был не финал ЮСО, а 1/4, то было бы 6-2, 6-2, это адреналин, когда начинает трясти от мысли что уже титул в кармане)
+1
-1
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий