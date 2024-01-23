Соболенко после выхода в шестой подряд полуфинал «Большого шлема»: «Надеюсь, смогу и дальше играть так же – или даже лучше»

Арина Соболенко прокомментировала выход в 1/2 финала Australian Open.

Она обыграла Барбору Крейчикову 6:2, 6:3 и второй год подряд вышла в полуфинал в Мельбурне.

«Отличный матч, я показала классный теннис. Надеюсь, смогу и дальше играть так же – или даже лучше.

(Болельщикам). Ребята, снова спасибо за атмосферу. Знаю, что вы ждете следующий матч, но атмосфера была классной. Напомнила мне о прошлогоднем финале. Спасибо огромное».

О том, откуда пошла такая стабильность – шесть полуфиналов ТБШ подряд.

«От упорной работы. Я очень много работала в прошлом году, в межсезонье. Все решает упорная работа. Надо полностью выкладываться на тренировочном корте, чтобы быть как можно лучше готовой к матчам».

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