Соболенко после выхода в шестой подряд полуфинал «Большого шлема»: «Надеюсь, смогу и дальше играть так же – или даже лучше»
Арина Соболенко прокомментировала выход в 1/2 финала Australian Open.
Она обыграла Барбору Крейчикову 6:2, 6:3 и второй год подряд вышла в полуфинал в Мельбурне.
«Отличный матч, я показала классный теннис. Надеюсь, смогу и дальше играть так же – или даже лучше.
(Болельщикам). Ребята, снова спасибо за атмосферу. Знаю, что вы ждете следующий матч, но атмосфера была классной. Напомнила мне о прошлогоднем финале. Спасибо огромное».
О том, откуда пошла такая стабильность – шесть полуфиналов ТБШ подряд.
«От упорной работы. Я очень много работала в прошлом году, в межсезонье. Все решает упорная работа. Надо полностью выкладываться на тренировочном корте, чтобы быть как можно лучше готовой к матчам».
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так они никуда и не делись, хе-хе
если бы с Гауф был не финал ЮСО, а 1/4, то было бы 6-2, 6-2, это адреналин, когда начинает трясти от мысли что уже титул в кармане)