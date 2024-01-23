Соболенко о словах, что зрители ждали не ее матч, а следующий мужской: «Мужской теннис публике нравится больше, к сожалению. У мужчин, наверное, более высокий уровень»

Теги Australian Open WTA Арина Соболенко Теннис

Арина Соболенко прокомментировала поздний старт своего матча на Australian Open.

Перед четвертьфиналом Соболенко против Барборы Крейчиковой на арене Рода Лэйвера 3 часа 8 минут играли Коко Гауфф и Марта Костюк, а затем 3 часа 45 минут Новак Джокович и Тэйлор Фриц.

Последним запуском в 22:45 по местному времени вышли Андрей Рублев и Янник Синнер.

– Вы стартовали сегодня на два часа позже запланированного, и проскочила информация, что вас хотели перенести на арену Маргарет Корт. Не кажется ли вам это несправедливым, потому что вы изначально были запланированы первыми?

– Можно понять турнир, они действовали в своих интересах, они не хотели поздней концовки. Нас никто не заставлял, нас просто спросили. И прозвучал ответ, что это четвертьфинал, мы не хотим передвигаться. Давайте посмотрим, как этот матч пойдет. Если пойдет полегче, то давайте мы останемся на этом корте, потому что все-таки это большой матч, и хотелось бы его сыграть на большом стадионе.

– У меня еще вопрос про сравнение мужского и женского тенниса, потому что в интервью на корте ты сказала: «Ребята, я понимаю, что вы все ждете мужского матча». Почему ты так сказала? Ты реально считаешь, что все пришли смотреть на них, а не на двух чемпионок турниров «Большого шлема»?

– Мне кажется, да, что все-таки мужской теннис публике нравится больше, к сожалению. Ну и тем более я слышала вначале, [что говорили] по-итальянски, поэтому я начала понимать, что, наверное, ждут Синнера. Ну, как есть. Все равно у мужчин, наверное, более высокий уровень, это понять можно, – рассказала Соболенко корреспонденту Sports.ru Максиму Янчевскому.

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12 комментариев
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Молодец, сказала правду. Не стала чушь про равноправие нести.
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+16
Не наверное а точно)
Просто разные лиги
+7
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+7
Наверное)))))))
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Ну хоть за здравый смысл спасибо, потому что за матч ничего не скажешь, унылое зрелище.
+3
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+3
Прицепились к слову "НАВЕРНОЕ")
Да на западе, если такого не скажешь, заклюют напрочь феминистки, что мало не покажется. Да те же, коллеги теннисистки, могут заклевать ради бабла
+2
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Уважение за правду !
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+2
Наверное)))) Да неее, Арин, ты чего. Сегодня у вас тоже высокий уровень был, особенно Костюк - Гауфф можно взахлёб пересматривать
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Ответ Пятая гайка Леброна
Наверное)))) Да неее, Арин, ты чего. Сегодня у вас тоже высокий уровень был, особенно Костюк - Гауфф можно взахлёб пересматривать
Матч Костюк-Гауфф войдёт в ан(н)алы
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Не наверное, а точно)) Марта и Коко тому подтверждение
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Посмотрел сегодня {зачем-то} игру сабаленки с крейчиковой - ну это конечно ахтунг. Особенно уровень игры чешки (которая в топ-10 стоит) - это типа студенческого мужского турнира, даже до челленлежера не дотягивает.
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