Соболенко о словах, что зрители ждали не ее матч, а следующий мужской: «Мужской теннис публике нравится больше, к сожалению. У мужчин, наверное, более высокий уровень»

Арина Соболенко прокомментировала поздний старт своего матча на Australian Open.

Перед четвертьфиналом Соболенко против Барборы Крейчиковой на арене Рода Лэйвера 3 часа 8 минут играли Коко Гауфф и Марта Костюк, а затем 3 часа 45 минут Новак Джокович и Тэйлор Фриц.

Последним запуском в 22:45 по местному времени вышли Андрей Рублев и Янник Синнер.

– Вы стартовали сегодня на два часа позже запланированного, и проскочила информация, что вас хотели перенести на арену Маргарет Корт. Не кажется ли вам это несправедливым, потому что вы изначально были запланированы первыми?

– Можно понять турнир, они действовали в своих интересах, они не хотели поздней концовки. Нас никто не заставлял, нас просто спросили. И прозвучал ответ, что это четвертьфинал, мы не хотим передвигаться. Давайте посмотрим, как этот матч пойдет. Если пойдет полегче, то давайте мы останемся на этом корте, потому что все-таки это большой матч, и хотелось бы его сыграть на большом стадионе.

– У меня еще вопрос про сравнение мужского и женского тенниса, потому что в интервью на корте ты сказала: «Ребята, я понимаю, что вы все ждете мужского матча». Почему ты так сказала? Ты реально считаешь, что все пришли смотреть на них, а не на двух чемпионок турниров «Большого шлема»?

– Мне кажется, да, что все-таки мужской теннис публике нравится больше, к сожалению. Ну и тем более я слышала вначале, [что говорили] по-итальянски, поэтому я начала понимать, что, наверное, ждут Синнера. Ну, как есть. Все равно у мужчин, наверное, более высокий уровень, это понять можно, – рассказала Соболенко корреспонденту Sports.ru Максиму Янчевскому.

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