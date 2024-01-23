Гауфф о трехсетовой победе над Костюк: «Надеюсь, больше таких неудачных матчей у меня не будет»

Коко Гауфф прокомментировала победу над Мартой Костюк в 1/4 Australian Open.

Она выиграла 7:6(6), 6:7(2), 6:2 за 3 часа 8 минут.

– Это была битва. Думаю, сегодня я сыграла троечку, не показала свой лучший теннис, но очень горжусь, что смогла пройти дальше. Надеюсь, больше таких неудачных матчей у меня не будет.

– О чем вы думали, когда проигрывали 1:5 в первом сете? В какой момент почувствовали, что можете взять ход матча под свой контроль?

– Да, я играла не очень хорошо. Ничего не получалось ни справа, ни слева, и подача тоже не шла. Я просто пыталась выиграть каждый следующий гейм (улыбается).

Да, только это. Я подумала: начни цепляться. Конечно, когда проигрываешь 1:5, ты не думаешь о победе в сете. Но каждое очко и каждый гейм имел значение, и со временем ее преимущество растаяло.

Потом я начала подавать и боролась изо всех сил. Я знаю, что играть с ней всегда тяжело. Она очень атлетичная, и мы играем в похожий теннис. Думаю, она просто играла более агрессивно, и мне хотелось самой быть более агрессивной с самого начала матча.

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