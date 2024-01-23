Гауфф и Костюк на двоих сделали 107 невынужденных ошибок в четвертьфинале Australian Open

Коко Гауфф в четвертьфинале Australian Open за 3 часа 8 минут обыграла Марту Костюк – 7:6(6), 6:7(3), 6:2.

Обе теннисистки закончили матч с отрицательным балансом виннерсов и невынужденных ошибок. На двоих у них 107 невынужденных – 51 у Гауфф и 56 у Костюк. При этом украинка сделала в два раза больше виннерсов, чем соперница – 39 против 17.

Отметим, что сегодня в Мельбурне температура держится на уровне 30 градусов.

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