Гауфф и Костюк на двоих сделали 107 невынужденных ошибок в четвертьфинале Australian Open

Теги Australian Open WTA статистика Марта Костюк Коко Гауфф Теннис

Коко Гауфф в четвертьфинале Australian Open за 3 часа 8 минут обыграла Марту Костюк – 7:6(6), 6:7(3), 6:2.

Обе теннисистки закончили матч с отрицательным балансом виннерсов и невынужденных ошибок. На двоих у них 107 невынужденных – 51 у Гауфф и 56 у Костюк. При этом украинка сделала в два раза больше виннерсов, чем соперница – 39 против 17.

Отметим, что сегодня в Мельбурне температура держится на уровне 30 градусов.

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11 комментариев
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51+56=106?
+11
0
+11
Ответ alekseycauselove
51+56=106?
"мотематика"
+7
0
+7
Ответ alekseycauselove
51+56=106?
Еще одна у судьи, наверное))
+4
0
+4
Трясло обеих...
+3
0
+3
Это было так ужасно, что даже прекрасно
+4
-1
+3
Идеальным решением было выспаться
+3
-1
+2
Мы знаем, мы видели, нам было тошно))
+3
-2
+1
🤡
0
0
0
женский теннис, бессмысленный и беспощадный
0
0
0
Ответ alekseycauselove
51+56=106?
Парадокс
0
0
0
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