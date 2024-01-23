Гауфф о том, что ест фруктовые салаты во время матчей: «Зачем менять то, что всегда работает?»

Коко Гауфф после выхода в 1/2 Australian Open рассказала о любви к фруктам.

В четвертьфинале она обыграла Марту Костюк 7:6(6), 6:7(2), 6:2.

О поддержке трибун

«Видела на трибунах много американских флагов. Следующим играет Тэйлор Фриц, так что надеюсь, вы останетесь и будете за него болеть. Знаю, что в Австралии очень любят Новака, и я тоже его люблю, но должна выбрать своего соотечественника. Надеюсь, эти флаги останутся и на матче Тэйлора».

О том, что любит есть фруктовый салат на переходах

«Да. Когда я росла, мама собирала мне в академию сумку-холодильник, чтобы я могла тренироваться весь день. Там были фрукты, яблочное пюре и Gatorade. Зачем менять то, что всегда работает? Я знаю, что многие люди любят гели и другие модные вещи. Но мне просто нравятся натуральные фрукты. Я никогда особо не устаю даже после долгих матчей. Так что это работает. Фрукты и педиалит (изотоник – Sports.ru) – это секретное оружие».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе, где мы разыгрываем призы с Australian Open