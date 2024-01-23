Гауфф выиграла 10-й матч подряд и третий раз вышла в полуфинал «Шлема»
Коко Гауфф вышла в полуфинал Australian Open, обыграв Марту Костюк – 7:6(6), 6:7(3), 6:2. В первом сете четвертая ракетка мира ушла с 1:5 и двух сетболов. Во второй партии она подавала на матч при счете 5:3.
Гауфф выиграла 10-й матч подряд – она начала сезон с титула в Окленде.
Американка третий раз добралась до полуфинала «Большого шлема». В 2022-м она играла в финале «Ролан Гаррос», а в прошлом году – взяла титул на US Open.
За место в финале Гауфф поборется с Ариной Соболенко или Барборой Крейчиковой.
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе, где мы разыгрываем призы с Australian Open