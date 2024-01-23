Гауфф выиграла 10-й матч подряд и третий раз вышла в полуфинал «Шлема»

Теги Australian Open WTA Коко Гауфф Теннис

Коко Гауфф вышла в полуфинал Australian Open, обыграв Марту Костюк – 7:6(6), 6:7(3), 6:2. В первом сете четвертая ракетка мира ушла с 1:5 и двух сетболов. Во второй партии она подавала на матч при счете 5:3.

Гауфф выиграла 10-й матч подряд – она начала сезон с титула в Окленде.

Американка третий раз добралась до полуфинала «Большого шлема». В 2022-м она играла в финале «Ролан Гаррос», а в прошлом году – взяла титул на US Open.

За место в финале Гауфф поборется с Ариной Соболенко или Барборой Крейчиковой.

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5 комментариев
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Гауфф тише кричала после победы, чем Костюк после ошибок Коко. Странная Марта… после своих чистых выигранных куда спокойнее и громкий крик после ошибок соперницы. Этикет в женском теннисе своеобразный. А так от обеих теннис очень низкого уровня был, слишком много ошибок для 1/4.
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Кажется даже Костюк смотрелась предпочтительнее, просто сил не хватило на третий сет
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Коко в третьем сете не почувствовала давления. С победой!
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Отвратительный теннис у Гофф для хардового покрытия, абсолютно тащерский, надежда или на подачу , или на ошибки соперницы, но с головой дружит, поэтому и побеждает. А вот Марте надо продолжить работать над психологией. Это лучше, чем ее истерики в 16 лет, но недостаточно. Но путь выбран правильно.Грустно будет, если с таким широким техническим арсеналом она останется посредственностью.
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