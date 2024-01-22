Зверев о Совете игроков ATP: «Разумеется, я не выдвигал свою кандидатуру. Мне это предложили. Игроки проголосовали и выбрали меня»

Александр Зверев назвал вопросы, которые сейчас обсуждает Совет игроков ATP.

– Почему вам захотелось войти в Совет игроков, вас волнуют какие-то конкретные вопросы?

– Мне предложили это сделать. Разумеется, я не выдвигал свою кандидатуру. Мне это предложили.

Хочешь, чтобы твою кандидатуру выдвинули на голосование? Конечно.

Игроки проголосовали и выбрали меня.

Но я считаю, что данном этапе поднималось много разных вопросов, и есть решения, которые нужно серьезно обдумать и принять. Мне кажется, у нас отличная группа игроков, которая способна все обсудить.

Есть несколько вопросов, на которых мы с ATP хотим сосредоточиться. Например, формат Кубка Дэвиса. Еще календарь турниров. Мне кажется, что играть 11 месяцев в году – это слишком. А календарь расширяется.

Появление дополнительных турниров ATP 500 или, возможно, «Мастерсов» – это, конечно, отличная возможность для игроков, но, по-моему, ситуация понемногу выходит из-под контроля, и это перебор.

Все это нужно обсуждать. Но это очень приятные обсуждения. Никто не ругается, не кричит. Мы все собираемся для того, чтобы добиться общих целей и сделать тур лучше.

Я рад быть частью Совета.

Картонный злодей Медведев, игнор обвинений Зверева, перенос смерти отца Соболенко – новый сезон сериала Netflix не любит правду