Зверев о Совете игроков ATP: «Разумеется, я не выдвигал свою кандидатуру. Мне это предложили. Игроки проголосовали и выбрали меня»
Александр Зверев назвал вопросы, которые сейчас обсуждает Совет игроков ATP.
– Почему вам захотелось войти в Совет игроков, вас волнуют какие-то конкретные вопросы?
– Мне предложили это сделать. Разумеется, я не выдвигал свою кандидатуру. Мне это предложили.
Хочешь, чтобы твою кандидатуру выдвинули на голосование? Конечно.
Игроки проголосовали и выбрали меня.
Но я считаю, что данном этапе поднималось много разных вопросов, и есть решения, которые нужно серьезно обдумать и принять. Мне кажется, у нас отличная группа игроков, которая способна все обсудить.
Есть несколько вопросов, на которых мы с ATP хотим сосредоточиться. Например, формат Кубка Дэвиса. Еще календарь турниров. Мне кажется, что играть 11 месяцев в году – это слишком. А календарь расширяется.
Появление дополнительных турниров ATP 500 или, возможно, «Мастерсов» – это, конечно, отличная возможность для игроков, но, по-моему, ситуация понемногу выходит из-под контроля, и это перебор.
Все это нужно обсуждать. Но это очень приятные обсуждения. Никто не ругается, не кричит. Мы все собираемся для того, чтобы добиться общих целей и сделать тур лучше.
Я рад быть частью Совета.
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