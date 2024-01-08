Зверев, Димитров вошли в обновленный Совет игроков ATP

ATP назвала новых членов Консультативного совета игроков. На двухлетний срок избрали , , , и Мигеля Анхель Рейсе-Варела. Также в Совете продолжат работу , Педро Мартинес, Уэсли Коольхоф и Педро Качин.

Представителем тренеров будет Федерико Риччи. Он работает с .

В Совет впервые избрали игроков на определенный срок, чтобы обеспечить преемственность. За кандидатов голосуют сами теннисисты.

Консультативный совет собирается несколько раз в год и дает рекомендации . Первое заседание этого года состоится в Мельбурне перед .