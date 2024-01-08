Зверев, Димитров вошли в обновленный Совет игроков ATP

Теги ATP Григор Димитров Мэтью Эбден Душан Лайович Александр Зверев Маккензи Макдональд Эмиль Руусувуори Теннис

 ATP назвала новых членов Консультативного совета игроков. На двухлетний срок избрали Александра Зверева, Маккензи Макдональда, Душана Лайовича, Мэтью Эбдена и Мигеля Анхель Рейсе-Варела. Также в Совете продолжат работу Григор Димитров, Педро Мартинес, Уэсли Коольхоф и Педро Качин.

Представителем тренеров будет Федерико Риччи. Он работает с Эмилем Руусувуори.

В Совет впервые избрали игроков на определенный срок, чтобы обеспечить преемственность. За кандидатов голосуют сами теннисисты.

Консультативный совет собирается несколько раз в год и дает рекомендации ATP. Первое заседание этого года состоится в Мельбурне перед Australian Open.

2 комментария
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Смело со Зверевым, учитывая, что ему еще светит судебное разбирательство c бывшей
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Беня Ротенберг ожидаемо подгорел в твиттере)
https://twitter.com/BenRothenberg/status/1744429482407317722
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