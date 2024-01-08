Зверев, Димитров вошли в обновленный Совет игроков ATP
ATP назвала новых членов Консультативного совета игроков. На двухлетний срок избрали Александра Зверева, Маккензи Макдональда, Душана Лайовича, Мэтью Эбдена и Мигеля Анхель Рейсе-Варела. Также в Совете продолжат работу Григор Димитров, Педро Мартинес, Уэсли Коольхоф и Педро Качин.
Представителем тренеров будет Федерико Риччи. Он работает с Эмилем Руусувуори.
В Совет впервые избрали игроков на определенный срок, чтобы обеспечить преемственность. За кандидатов голосуют сами теннисисты.
Консультативный совет собирается несколько раз в год и дает рекомендации ATP. Первое заседание этого года состоится в Мельбурне перед Australian Open.
https://twitter.com/BenRothenberg/status/1744429482407317722