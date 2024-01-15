В мае начнутся слушания по обвинению Зверева в насилии в адрес его бывшей девушки

Теги происшествия ATP Александр Зверев Теннис

Александр Зверев предстанет перед судом по обвинению в домашнем насилии, сообщает Deutsche Welle.

Напомним, иск подала бывшая девушка Зверева Бренда Патеа, с которой у него общая дочь. Немец обвиняется в «физическом насилии над женщиной и нанесении ущерба ее здоровью во время ссоры», которая произошла в 2020-м.

В октябре 2023-го суд оштрафовал Зверева по этому делу на 450 тысяч евро. Тогда прокуратура провела проверку, по результатам которой обратилась в суд за приказом о привлечении Зверева к ответственности. В Германии судебные разбирательства заменяются такими приказами в случаях, которые прокуратура считает очевидными ввиду имеющихся доказательств.

Зверев обжаловал этот судебный приказ, поэтому теперь состоятся публичные слушания.

Как рассказала пресс-секретарь суда Лиза Яни, основные слушания по делу начнутся в мае 2024-го. 26 мая стартует «Ролан Гаррос».

Зверева наказали за нападение на бывшую девушку. Это уже вторые обвинения в насилии

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10 комментариев
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Ответ Stas Salesov
Мог бы молча заплатить, непонятно на что рассчитывает. Бренда намекнула, что у нее есть что-то еще
я чайник, но, заплатив, он не признает вину автоматом? Тогда от АТР прилетит, возможно, если они заметят слона в комнате.
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если не врут - личное присутствие обязательно.
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Мог бы молча заплатить, непонятно на что рассчитывает. Бренда намекнула, что у нее есть что-то еще
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Карма, Зверев, а?
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автор систему немецкую не поняла совсем. штраф назначила прокуратура, а никакой не суд, делается это только по документам, возможно даже, поданным одной стороной, без присутствия сторон; если один из участников конфликта не согласен с решением, назначается публичный суд, вот он после предъявления аргументов обеими сторонами примет окончательноео решение.
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Ответ tanith
если не врут - личное присутствие обязательно.
на суде да, вернее, как я понимаю, в ходе разбирательства присутствуют официальные представители (адвокаты), но с обеих сторон.
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Ответ tanith
я чайник, но, заплатив, он не признает вину автоматом? Тогда от АТР прилетит, возможно, если они заметят слона в комнате.
Не знаю, но судя по делу Сейбот Уайлда, АТП рада никак не реагировать до тех пор, пока их не вынудит общественность и медийная шумиха. Против него тоже ведь прокуратура выдвигала официальные обвинения, но потом все заглохло и исчезло из публичного информационного поля, сейчас он спокойно играет. К тому же Бренда явно не похожа на человека, который пойдет на неоправданный риск)
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Ответ tanith
я чайник, но, заплатив, он не признает вину автоматом? Тогда от АТР прилетит, возможно, если они заметят слона в комнате.
Досудебное урегулирование часто несёт за собой тайну этого урегулирования.
Пример Кристиану Рональду, что кого-то в США поимел, заплатил, а потом через 10 лет после того как брыкнулась, сам уже предъявил иск и дело уголовное закрылось
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Ответ Stas Salesov
Не знаю, но судя по делу Сейбот Уайлда, АТП рада никак не реагировать до тех пор, пока их не вынудит общественность и медийная шумиха. Против него тоже ведь прокуратура выдвигала официальные обвинения, но потом все заглохло и исчезло из публичного информационного поля, сейчас он спокойно играет. К тому же Бренда явно не похожа на человека, который пойдет на неоправданный риск)
так он себя виновным не признавал, и не был признан виновным? АТР будет делать вид что ничего не происходит пока не будет решения суда.
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Ответ Ярик01
Досудебное урегулирование часто несёт за собой тайну этого урегулирования. Пример Кристиану Рональду, что кого-то в США поимел, заплатил, а потом через 10 лет после того как брыкнулась, сам уже предъявил иск и дело уголовное закрылось
это не досудебное урегулирование здесь в его случае, мне кажется.
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