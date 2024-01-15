В мае начнутся слушания по обвинению Зверева в насилии в адрес его бывшей девушки

предстанет перед судом по обвинению в домашнем насилии, сообщает Deutsche Welle.

Напомним, иск подала бывшая девушка Зверева Бренда Патеа, с которой у него общая дочь. Немец обвиняется в «физическом насилии над женщиной и нанесении ущерба ее здоровью во время ссоры», которая произошла в 2020-м.

В октябре 2023-го суд оштрафовал Зверева по этому делу на 450 тысяч евро. Тогда прокуратура провела проверку, по результатам которой обратилась в суд за приказом о привлечении Зверева к ответственности. В Германии судебные разбирательства заменяются такими приказами в случаях, которые прокуратура считает очевидными ввиду имеющихся доказательств.

Зверев обжаловал этот судебный приказ, поэтому теперь состоятся публичные слушания.

Как рассказала пресс-секретарь суда Лиза Яни, основные слушания по делу начнутся в мае 2024-го. 26 мая стартует «Ролан Гаррос».

Зверева наказали за нападение на бывшую девушку. Это уже вторые обвинения в насилии