В мае начнутся слушания по обвинению Зверева в насилии в адрес его бывшей девушки
Александр Зверев предстанет перед судом по обвинению в домашнем насилии, сообщает Deutsche Welle.
Напомним, иск подала бывшая девушка Зверева Бренда Патеа, с которой у него общая дочь. Немец обвиняется в «физическом насилии над женщиной и нанесении ущерба ее здоровью во время ссоры», которая произошла в 2020-м.
В октябре 2023-го суд оштрафовал Зверева по этому делу на 450 тысяч евро. Тогда прокуратура провела проверку, по результатам которой обратилась в суд за приказом о привлечении Зверева к ответственности. В Германии судебные разбирательства заменяются такими приказами в случаях, которые прокуратура считает очевидными ввиду имеющихся доказательств.
Зверев обжаловал этот судебный приказ, поэтому теперь состоятся публичные слушания.
Как рассказала пресс-секретарь суда Лиза Яни, основные слушания по делу начнутся в мае 2024-го. 26 мая стартует «Ролан Гаррос».
Зверева наказали за нападение на бывшую девушку. Это уже вторые обвинения в насилии
Пример Кристиану Рональду, что кого-то в США поимел, заплатил, а потом через 10 лет после того как брыкнулась, сам уже предъявил иск и дело уголовное закрылось