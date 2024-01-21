Australian Open: Новак Джокович — Тэйлор Фриц прямая трансляция матча 23.01.2024

Действующий чемпион Открытого чемпионата Австралии по теннису продолжает отстаивать свой титул и в четвертьфинале встретится с американским теннисистом Тэйлором Фрицем. Матч состоится 23 января, начало не ранее 06:30 по московскому времени.

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Джокович — Фриц: прогноз на матч Australian Open 2024

Встреча соперников пройдет на центральном корте турнира Rod Laver Arena. Прямую видеотрансляцию поединка болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Новак Джокович на кортах Мельбурн-парка в очередной раз демонстрирует, насколько грамотно умеет распределять силу по турниру. Начинал он вновь, как казалось многим, неудачно. В первых двух матчах против хорвата Дино Прижмича и австралийца Алексея Попырина проиграл столько же геймов, сколько за весь прошлогодний турнир. В то же время понятно, что с каждым годом играть и держать определенный высокий уровень становится все сложнее. В третьям круге в поединке с аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри мы уже увидели другого, менее ошибающегося Новака, он одержал победу в трех партиях. Ну, а последний его поединок против француза Адриана Маннарино и вовсе стал легкой прогулкой, дважды счет по сетам был 6 : 0, а в заключительном Джокович позволил сопернику выиграть только три гейма.

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Тэйлор Фриц будет самым серьезным оппонентом, с которыми пришлось играть чемпиону на этом турнире. Предполагалось, что на этой стадии серб сыграет с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом, но американец был совершенно иного мнения на этот счет. Он сразу навязал борьбу седьмой ракетке мира и на тай-брейке смог выиграть первый сет. Во втором верх взял уже Стефанос, и на секунду подумалось, что матч будет затяжным, но дальше Тэйлор показал очень высокий уровень. Он мало ошибался и демонстрировал высокий процент попаданий первой подачей. В итоге Фриц забрал два последующих сета довольно уверенно и впервые вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии. До этой стадии он пока не доходил только на Roland Garros.

Соперники очень часто играли друг с другом за последние четыре года. Всего было восемь поединков, и все выиграл Новак Джокович. Всиречались три года назад они и в Мельбурне, тогда матч выдался затяжным и пятисетовым. Те два сета пока так и остаются единственными, который Фриц выиграл. Букмекеры полностью на стороне первой ракетки мира. Winline предлагает на его победу коэффициент 1,08, коэффициент на победу Тэйлора — 8,13.

Расписание Australian Open 2024

Результаты Australian Open 2024