Джокович — Фриц: прогноз на матч Australian Open 2024

Первая ракетка мира и действующий чемпион Открытого чемпионата Австралии Новак Джокович в четвертьфинале встретится с американским теннисистом Тэйлором Фрицем. Матч состоится 23 января на центральном корте турнира Rod Laver Arena и начнется не ранее 06:30 по московскому времени.

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Australian Open: Новак Джокович — Тэйлор Фриц прямая трансляция матча 23.01.2024

Новак Джокович

Уже в который раз в отношении Новака Джоковича приходится наблюдать одну и ту же картину. Серб трудно начинает турнир, появляются разговоры, а тот ли это Новак, готов ли он так, как готов был в прошлом году, идут суждения о возможном новом победителе турнира. Особенно ярко все это проявлялось в первую неделю соревнований, когда сербский теннисист встретил в первом круге упорное сопротивление со стороны молодого хорвата Дино Прижмича. Соперникам пришлось играть четыре сета с одним тай-брейком. Еще больше разговоров стало после второго поединка Джоковича с австралийцем Алексеем Попыриным. Там уровень сопротивления был еще более серьезным. Попырин повел после первого сета, вполне мог забирать второй, но не хватило хладнокровия. Тай-брейк Новак выиграл, а потом довел дело до победы.

Чем дальше, тем соперники были более опасными, но и Джокович набирал ход. В третьем поединке его оппонентом был аргентинец Томас Мартин Этчеверри, вновь случился тай-брейк. На этот раз в третьем сете, но для победы чемпиону хватило как раз трех партий. После матча четвертого круга против француза Адриана Маннарино все разговоры тут же прекратились. Сначала Новак выписал сопернику две баранки, а в третьем сете позволил выиграть три гейма. Серб уже и сам был не рад, выигрывая с таким огромным преимуществом, и, по его словам, испытал облегчение, года Маннарино выиграл первый гейм. По сетам взятым под ноль на турнирах Большого шлема Джокович приблизился к Андре Агасси и Борису Беккеру.

Тэйлор Фриц

Фриц единственный, кто держит в Австралии марку американского тенниса. Начинали турнир многие его соотечественники, а в число шестнадцати сильнейших прошел он один, но и на этом не остановился и теперь сыграет в четвертьфинале. До сих пор в коллекции Тэйлора было лишь два четвертьфинала турниров Большого шлема. В 2022 году он дошел до этой стадии на Уимблдоне, а в прошлом сезоне на родном для себя US Open. Теперь такого же результата добился и на кортах Мельбурн-парка. Осталось таким образом покорить еще и Roland Garros, где дальше третьего круга американец пока не проходил. Год назад Фриц смог войти в топ-5 теннисистов, но удержать эту планку в течение сезона не смог и сегодня опустился на 12 позицию.

Прошлогодний Australian Open Тэйлор справедливо считает для себя неудачным. Он смог дойти только до второго круга, где уступил Алексею Попырину. На этот раз очень сложным выдался матч первого круга против аргентинца Факундо Диаса Акосты. Пришлось играть все пять сетов, но учитывая, что для Фрица это был первый поединок сезона, все можно было списать на привыкание. Во втором круге было проще, для победы над французом Юго Гастоном понадобилось всего три сета, к тому же американец проиграл только четыре гейма. Несложным получился матч и с венгерским теннисистом Фабианом Марожаном. Самое серьезное испытание было в последнем поединке против прошлогоднего финалиста Стефаноса Циципаса. После двух напряженных сетов и счета 1 – 1, Тэйлор переломил ход борьбы в свою пользу.

Australian Open 2024: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

Личные встречи

Соперники играют друг с другом довольно часто. Первый поединок они провели в 2019 году и за четыре года встретились восемь раз. Все поединки выиграл Новак Джокович, пять из них прошли на харде, в том числе, последний на сегодняшний день на US Open. В Мельбурне они тоже встречались в 2021 году, и этот матч выдался самым напряженным, сербу понадобилось для победы пять сетов. Представляем результаты по партиям пять последних матчей.

05.09.2023. Новак Джокович 3 : 0 Тэйлор Фриц

18.08.2023. Новак Джокович 2 : 0 Тэйлор Фриц

19.11.2022. Новак Джокович 2 : 0 Тэйлор Фриц

06.11.2021. Новак Джокович 2 : 0 Тэйлор Фриц

11.05.2021. Новак Джокович 2 : 0 Тэйлор Фриц

Прогноз

Нам предстоит увидеть повторение последнего четвертьфинала Открытого чемпионата США. Тогда Новак не дал Тэйлору ни единого шанса. Первый сет серб выиграл со счетом 6 : 1, в двух последующих сделал по брейку, и все закончилось достаточно быстро. Возможно, в предстоящем поединке преимущество Джоковича не будет таким подавляющим. Фриц уже демонстрировал, что может выигрывать у первой ракетки мира даже сеты. Тем не менее вряд ли матч сильно затянется.

Если Тэйлор хотя бы продемонстрирует тот уровень, который показал в прошлом матче с Циципасом, то у него появятся шансы. У него было 70 процентов попаданий на первой подаче и только 19 невынужденных ошибок. Букмекеры считают иначе. На его победу Winline предлагает коэффициент 8,13, победа Джоковича оценивается коэффициентом 1,08. В этой ситуации лучше поставить на тотал по геймам больше 32,5.

Расписание Australian Open 2024

Результаты Australian Open 2024