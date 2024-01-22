Даниил Медведев: «Хуркач подает мощнее, чем многие другие. Я бы сравнил его подачу с подачей Кириоса, очень точной и в то же время сильной»

Теги Новак Джокович Australian Open ATP Иво Карлович Джон Изнер Ник Кириос Даниил Медведев Хуберт Хуркач Янник Синнер Теннис

Даниил Медведев поделился ожиданиями от четвертьфинала Australian Open.

Он сыграет с Хубертом Хуркачем, которому уступает в личных встречах 2:3. Он проиграл два последних матча.

– Конечно, Хуби для меня сложный соперник. Кажется, я проиграл три последних матча. Или нет. Во всяком случае несколько я проиграл (улыбается).

Он здорово подает, его подачу трудно принимать. Он лидировал по количеству эйсов. Возможно, в прошлом году именно у него была лучшая подача. Она станет ключевым фактором. Мне нужно держать свою подачу, не давать ему поводов для брейка, либо стараться самому сделать брейк, либо добираться до тай-брейка и стараться выиграть на нем.

Завтра нужно подготовиться психологически.

– Хуби прибавил за последние несколько месяцев, в частности провел сильную концовку прошлого сезона. С учетом этого вы считаете его претендентом на «Большой шлем»?

– С учетом его подачи – всегда. И он умеет играть на любом покрытии.

Как я уже сказал, он так хорошо подает, что может все время доводить дело до тай-брейка. Тогда, конечно, мы пытаемся взять его подачу. Иногда он проигрывает, когда нам это удается.

Это теннис, так что... Думаю, он в числе претендентов. Он был в полуфинале на «Уимблдоне». Это уже большое достижение. Мне кажется, что на «Больших шлемах» у него иногда случаются неожиданные результаты и ранние поражения, когда я смотрю и думаю: «Да, он проиграл в матче, где я считал его фаворитом».

У него уже два титула на «Мастерсах». Когда у тебя есть «Мастерс», то, на мой взгляд, ты уже претендент на «Большой шлем».

Да, у него есть шанс. Надеюсь, не в этот раз, но посмотрим.

– Хочу спросить про вашу личку с Хуркачем. Он отлично подает, но есть много других игроков с отличными подачами. Что в нем особенного?

– На мой взгляд, дело в том, что он подает мощнее, чем многие другие. Я бы сравнил его подачу с подачей Ника Кириоса, очень точной и в то же время сильной. Мне кажется, Нуну сегодня подавал довольно точно, но даже если он подает довольно сильно, это не 220 км/ч. У меня было немного времени, чтобы подготовиться.

Есть и другие парни, не буду называть имен, которые могут подавать 220, 230, но не всегда с такой точностью. Я могу принять их подачу. Это важное качество.

В туре не так много таких парней. Хуркач. Новак сильно прибавил на подаче, Янник тоже. Конечно, как я уже сказал, Хуркач, Кириос. Раньше – Карлович, Изнер. Я пришел в тур, когда они уже были постарше. Кто еще? Не знаю, отношусь ли я к этой категории. У меня нет сильной подачи, в лучшем случае 210, но мне кажется, что я подаю точно.

У него одна из двух-трех лучших подач в туре. Ее трудно принять. Буду внимателен и в среду постараюсь потащить все, что смогу.

У Медведева уникальный прием – он стоит в семи метрах за задней линией. В чем плюсы и минусы?

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9 комментариев
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Удачи Медведеву, форму набирает ближе к финалу
+16
-2
+14
Дане конечно удобней далеко стоять за задней линии на приеме, но Хуби мне кажется это ещё более удобно...
+6
0
+6
надо валить подавана и желательно без таев, Хуркач любит до него кое-как дотерпеть и там уже закладывать с сервов
+6
-2
+4
Ответ N1ghtwolf
Тут 3:0 без шансов. Медведев сейчас намного сильнее Хургача
Тогда , ваш прогноз на матч с Боргесом был примерно 6-0 6-0 6-1
По личке у Хуркача 3-2 в его пользу , это , может и не показатель , но про «без шансов» смешно читать
+4
0
+4
Удачи Даниилу, и в этот раз хотелось, чтобы он его обыграл и выронил стату)))
+2
0
+2
Ответ N1ghtwolf
Тут 3:0 без шансов. Медведев сейчас намного сильнее Хургача
Ну какое без шансов, если Даня ему и в лучших своих кондициях проигрывал...
+2
-1
+1
это будет фестиваль косых подач
0
0
0
Ответ N1ghtwolf
Тут 3:0 без шансов. Медведев сейчас намного сильнее Хургача
Скорее будет 3-2, чем 3-0.
+1
-1
0
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