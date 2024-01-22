Даниил Медведев: «Хуркач подает мощнее, чем многие другие. Я бы сравнил его подачу с подачей Кириоса, очень точной и в то же время сильной»

Даниил Медведев поделился ожиданиями от четвертьфинала Australian Open.

Он сыграет с Хубертом Хуркачем, которому уступает в личных встречах 2:3. Он проиграл два последних матча.

– Конечно, Хуби для меня сложный соперник. Кажется, я проиграл три последних матча. Или нет. Во всяком случае несколько я проиграл (улыбается).

Он здорово подает, его подачу трудно принимать. Он лидировал по количеству эйсов. Возможно, в прошлом году именно у него была лучшая подача. Она станет ключевым фактором. Мне нужно держать свою подачу, не давать ему поводов для брейка, либо стараться самому сделать брейк, либо добираться до тай-брейка и стараться выиграть на нем.

Завтра нужно подготовиться психологически.

– Хуби прибавил за последние несколько месяцев, в частности провел сильную концовку прошлого сезона. С учетом этого вы считаете его претендентом на «Большой шлем»?

– С учетом его подачи – всегда. И он умеет играть на любом покрытии.

Как я уже сказал, он так хорошо подает, что может все время доводить дело до тай-брейка. Тогда, конечно, мы пытаемся взять его подачу. Иногда он проигрывает, когда нам это удается.

Это теннис, так что... Думаю, он в числе претендентов. Он был в полуфинале на «Уимблдоне». Это уже большое достижение. Мне кажется, что на «Больших шлемах» у него иногда случаются неожиданные результаты и ранние поражения, когда я смотрю и думаю: «Да, он проиграл в матче, где я считал его фаворитом».

У него уже два титула на «Мастерсах». Когда у тебя есть «Мастерс», то, на мой взгляд, ты уже претендент на «Большой шлем».

Да, у него есть шанс. Надеюсь, не в этот раз, но посмотрим.

– Хочу спросить про вашу личку с Хуркачем. Он отлично подает, но есть много других игроков с отличными подачами. Что в нем особенного?

– На мой взгляд, дело в том, что он подает мощнее, чем многие другие. Я бы сравнил его подачу с подачей Ника Кириоса, очень точной и в то же время сильной. Мне кажется, Нуну сегодня подавал довольно точно, но даже если он подает довольно сильно, это не 220 км/ч. У меня было немного времени, чтобы подготовиться.

Есть и другие парни, не буду называть имен, которые могут подавать 220, 230, но не всегда с такой точностью. Я могу принять их подачу. Это важное качество.

В туре не так много таких парней. Хуркач. Новак сильно прибавил на подаче, Янник тоже. Конечно, как я уже сказал, Хуркач, Кириос. Раньше – Карлович, Изнер. Я пришел в тур, когда они уже были постарше. Кто еще? Не знаю, отношусь ли я к этой категории. У меня нет сильной подачи, в лучшем случае 210, но мне кажется, что я подаю точно.

У него одна из двух-трех лучших подач в туре. Ее трудно принять. Буду внимателен и в среду постараюсь потащить все, что смогу.

У Медведева уникальный прием – он стоит в семи метрах за задней линией. В чем плюсы и минусы?