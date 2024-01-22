Медведев о приеме далеко за задней линией: «На обычном приеме ты делаешь шаг и подставляешь ракетку. А тут я могу сделать три-четыре шага»

Теги Australian Open ATP Джим Курье Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев рассказал о своем приеме после выхода в 1/4 Australian Open.

Он дал интервью на корте четырехкратному чемпиону «Больших шлемов» Джиму Курье.

– Ты назвал меня мастером приема – но я так не думаю. Прием с задней линии у меня не очень хороший – я умею, но не уровне лучших в мире, как Новак.

Я начал на задней линии. Но потом пришел в тур, а тут Жо-Вильфред Тсонга, который подает 220 км/ч. Я ему легко проиграл, без брейк-пойнтов. И подумал, что надо что-то делать.

В следующем матче против соперника с мощной подачей я отошел подальше. А потом играл с кем-то с еще более мощной подачей и отошел еще дальше. А потом понял, что так можно играть против всех – потому что когда я на мяче, я бью не прием, а обычный удар с вращением. Потому что мяч доходит до меня в хорошей позиции.

И я понял, что для моего приема это лучше всего. И начал играть лучше.

– А человек нормального роста может отсюда принимать? Или нужно быть супервысоким?

– Думаю, можно. Потому что на многих мячах я подбегаю к мячу. На обычном приеме ты делаешь шаг и подставляешь ракетку. А тут я могу сделать три-четыре шага.

И я думаю, все так могут. Но нужны тренировки.

И тут еще хорошо, что очень сложно пробить в аут. Можно бить очень сильно – и ты удивишься, как мяч прилетает в корт.

У Медведева уникальный прием – он стоит в 7 метрах за задней линией. В чем плюсы и минусы?

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4 комментария
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Подтверждение тому, п/ф с Алькарасом на ЮО
+12
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+12
Ответ batterbin
Как играют ребята типа Джоковича против такого приема Медведева?
Включи любой их матч и посмотри 🤷‍♂️
+2
0
+2
Ответ batterbin
Как играют ребята типа Джоковича против такого приема Медведева?
подают косую и выходят к сетке
+2
0
+2
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